Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε τροχιά εσωκομματικών εκλογών έχει εισέλθει επίσημα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, καθώς στις 28 Νοεμβρίου θα επιλεγεί ο υποψήφιος του κόμματος. Δικαίωμα ψήφου έχουν υπό προϋποθέσεις περίπου 49.000 Συναγερμικοί.

Συγκεκριμένα, για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει πρέπει να έχει το δικαίωμα ψήφου σε προεδρικές εκλογές και ταυτόχρονα να είναι εγγεγραμμένο μέλος στο κόμμα 90 μέρες πριν, δηλαδή να έχει εγγραφεί μέχρι τις 30 Αυγούστου 2026.

Όσοι έχουν εγγραφεί μετά από αυτή την ημερομηνία, είναι μέλη του κόμματος όμως δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι μέσα στις υποχρεώσεις που έχει το κάθε μέλος είναι η εξόφληση της συνδρομής για το τρέχον έτος.

Πώς και πού ψηφίζουν

Οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν μαζί είτε την ταυτότητα, είτε την άδεια οδήγησης, είτε το εκλογικό βιβλιάριο είτε τον ψηφιακό πολίτης για την ορθή ταυτοποίηση τους.

Στα θετικά καταγράφεται η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, το οποίο εισήγαγε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην προηγούμενη εσωκομματική αναμέτρηση, μεταξύ της Αννίτας Δημητρίου και του Δημήτρη Δημητρίου, για την προεδρία του κόμματος το 2023.

Κατά τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία είχαν ψηφίσει περισσότερα από 20.000 μέλη, αριθμός που είχε θεωρηθεί ρεκόρ για εσωκομματική αναμέτρηση. Στον ΔΗΣΥ επικρατεί αισιοδοξία ότι η κρισιμότητα της εκλογικής διαδικασίας του Νοεμβρίου θα κινητοποιήσει ακόμη περισσότερα μέλη, οδηγώντας σε αυξημένη συμμετοχή.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού συστήματος είναι ότι κάθε μέλος του κόμματος μπορεί να ψηφίσει σε όποιο εκλογικό κέντρο επιθυμεί, ακόμη και εκτός της επαρχίας στην οποία ανήκει. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο ψηφοφόρος επιλέξει συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο και ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, δεν μπορεί να ψηφίσει εκ νέου σε άλλο κέντρο.

Όσον αφορά τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να είναι τα ίδια που είχαν στηθεί και το 2023, δηλαδή 78 εκλογικά κέντρα σε Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 9:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του κόμματος άνω των 70 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομής και θεωρούνται μέλη τιμής ένεκεν.

Κούρσα για 2 ή 3 ή και περισσότερους

Μέχρι στιγμής εντός των εσωκομματικών διαδικασιών κινούνται η Αννίτα Δημητρίου και ο Γιώργος Παμπορίδης, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Ωστόσο, η κίνηση του να ζητήσει από τον ΔΗΣΥ το έντυπο για συλλογή των υπογραφών έδωσε την εντύπωση ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να λάβει μέρος στην εσωκομματική διαδικασία για το χρίσμα του κόμματος. Όμως σε χθεσινές δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει, επαναλαμβάνοντας τη φράση για «σημαδεμένη τράπουλα».

Κομματικές πηγές, ανέφεραν στο philenews ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας – έκπληξης αν και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.

Γιατί το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υπογράψει σε όσους υποψηφίους επιθυμεί

Τις προηγούμενες μέρες υπήρξε ντόρος για τις 500 υπογραφές που πρέπει να συγκεντρώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να δικαιούται να διεκδικήσει το χρίσμα εντός του κόμματος.

Πηγές από την Πινδάρου, εξήγησαν ότι το καταστατικό του κόμματος δεν αναφέρει ότι πρέπει να είναι 500 μοναδικές υπογραφές. Από αυτές οι 100 πρέπει να προέρχονται από στελέχη του ανώτατου συμβουλίου αλλά και να υπάρχει γεωγραφική κατανομή.

Όπως μας αναφέρθηκε, πίσω από το σκεπτικό της πρόνοιας αυτής είναι για να υπάρχουν σοβαρές υποψηφιότητες ενώπιον των μελών του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε τα μέλη του πολιτικού γραφείου και τα στελέχη των επαρχιακών γραμματειών και των τμημάτων να υπογράψουν σε όλους τους υποψηφίους εάν το επιθυμούν.

Το επόμενο διάστημα θα συσταθεί η Εφορευτική Επιτροπή, μετά και την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου. Θα ακολουθήσει ο προέλεγχος των 500 υπογραφών που καλείται να συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος. Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να ορίσουν εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα παρίστανται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψήφων.