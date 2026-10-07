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Κλίμα αυτόνομης καθόδου στις προεδρικές εκλογές με πιθανή υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου καλλιεργούν κύκλοι του ΔΗΚΟ λίγο πριν τη σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος. Παρόλο που οι προεδρικές εκλογές δεν είναι στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίας, εντούτοις, διαπιστώνεται μία τάση καλλιέργειας περιρρέουσας γύρω από το θέμα της αυτόνομη καθόδου, γεγονός που ενδεχομένως να πυροδοτήσει μια εκτός ατζέντας συζήτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας.

Πρόκειται ασφαλώς για ένα σενάριο το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις εντός του ΔΗΚΟ, το οποίο μετά και τον τελευταίο ανασχηματισμό έχει ισχυρή παρουσία στην Κυβέρνηση. Ενδεχόμενη αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, θα δημιουργήσει νέα δεδομένο στο σκηνικό. Βέβαια, μια αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους διάσπασης για το ΔΗΚΟ.

Παρά τις φωνές που ακούγονται υπέρ της αυτόνομης καθόδου, στο παρόν στάδιο φαίνεται να παραμένει στο ΔΗΚΟ η τάση υπέρ της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη, ιδιαίτερα μετά την ενισχυμένη παρουσία του κόμματος στην κυβέρνηση.

Οι Υπουργοί που προέρχονται από το δηκοϊκό στρατόπεδο έχουν δηλώσει δημόσια τη στήριξη τους προς τον Νίκο Χριστοδουλίδης τονίζοντας με κάθε τρόπο ότι το ΔΗΚΟ έχει υποψήφιο για το 2028.

Πριν από οποιαδήποτε τελική απόφαση, ωστόσο, το ΔΗΚΟ πρέπει να αξιολογήσει την παρουσία του στην κυβέρνηση και τον βαθμό στον οποίο υλοποιήθηκαν οι πολιτικές για τις οποίες το κόμμα είχε στηρίξει την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη.

Σε οργανωτικό επίπεδο, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την οργανωτική ανάπτυξη, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται επαφές με τη βάση του κόμματος σε όλες τις επαρχίες για διαβούλευση και διαμόρφωση προτάσεων, καθώς και για αξιολόγηση του εκλογικού προγράμματος.

Κατά τη σημερινή συνεδρία αναμένεται να παραστούν και οι υπουργοί του ΔΗΚΟ, η παρουσία των οποίων έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η επίσημη θέσης της ηγεσίας είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν, όπως και στο παρελθόν, μέσα από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι δεν μπορούν να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις προεδρικές, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημα οποιαδήποτε υποψηφιότητα.

Την ίδια ώρα, το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ κεντρώων κομμάτων, όπως η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ, σε επίπεδο παραγωγής πολιτικής.

Ο τελικός λόγος για την επιλογή υποψηφίου στις προεδρικές θα ανήκει στην Κεντρική Επιτροπή του ΔΗΚΟ.

Προτεραιότητα τα ζητήματα πολιτικής

Η σημερινή συνεδρία δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα πολιτικής. Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ συνεδριάζει, με την ατζέντα να περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν το συνταξιοδοτικό, την αναδιοργάνωση των πολιτικών ομάδων και την παραγωγή πολιτικής.