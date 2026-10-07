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«Ήταν λάθος μου να ζητήσω να μετακινηθώ στο Υπουργείο Εξωτερικών». Με αυτή τη λακωνική φράση, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σχολίασε τις βολές του Γιώργου Παμπορίδη για «ανέντιμο παιχνίδι» που παίχτηκε εναντίον του από τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1 με τον Νικήτα Κυριάκου, ανέφερε ότι δεν ωφελεί σε κάτι αυτή η συζήτηση. «Ήταν λάθος μου να ζητήσω να μετακινηθώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό το λάθος το διόρθωσα εντός 24 ωρών. Είχα πράγματα να κάνω στο Υπουργείο Οικονομικών και αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν».

Όπως είπε, ήταν ένα αίτημά του προς τον Νίκο Αναστασιάδη, το οποίο απέσυρε. Διευκρίνισε ότι οι πικρίες και η απαίτηση να φτάσει κάποιος μέχρι το τελευταίο σκαλοπάτι δεν έχουν θέση στην πολιτική. «Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους. Πικρίες, απογοητεύσεις και πάθη του παρελθόντος δεν έχουν θέση στην πολιτική. Εγώ δεν λειτούργησα ποτέ έτσι».

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας για όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες μέρες στον ΔΗΣΥ, είπε ότι δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά πολιτικής πρότασης από μια παράταξη που έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί συντεταγμένα. «Η δική μου θέση είναι ότι η πολιτική πρόταση του ΑΚΕΛ δεν μπορεί να πείσει».

Συμπλήρωσε ότι οι δυνάμεις που στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη έχουν υποστεί σημαντική συρρίκνωση. «Τα ποσοστά του ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ δεν υπερβαίνουν το 16%».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι ο ΔΗΣΥ θα μπορούσε να είναι ο πρωταγωνιστής των εκλογών και να τις κερδίσει. «Όμως, υπάρχει μια προϋπόθεση. Να κινηθεί συντεταγμένα και ενωμένα και όχι να υπάρχει ένας διασπασμένος Δημοκρατικός Συναγερμός».

Συμπλήρωσε ότι το κόμμα πρέπει να κατέλθει στις προεδρικές εκλογές με έναν υποψήφιο, ο οποίος θα επιλεγεί μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος.

Αννίτα, Αβέρωφ και Παμπορίδης οφείλουν να καθίσουν σε ένα τραπέζι

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι πρέπει να γίνει μια εσωτερική διαβούλευση. «Πρέπει να κουβεντιάσουμε υπεύθυνα μεταξύ μας, μαζί με τους ενδιαφερόμενους».

Τόνισε ότι υπάρχουν προσωπικότητες που μπορούν να αναλάβουν ρόλο, όπως ο Ιωάννης Κασουλίδης, ο Παναγιώτης Δημητρίου και ο Νίκος Αναστασιάδης, δηλαδή άνθρωποι που έχουν ταυτίσει τη δική τους διαδρομή με τον ΔΗΣΥ, έτσι ώστε να γίνει μια πολιτική διαβούλευση με στόχο να προταχθεί μια υποψηφιότητα.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε ο ίδιος να αποτελέσει τη συναινετική λύση για τις προεδρικές εκλογές, ο Χάρης Γεωργιάδης απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι η λύση δεν θα ήταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ακόμη ένα πρόσωπο.

Όπως εξήγησε, πριν φτάσουν στις εσωκομματικές εκλογές, πρέπει να γίνει προσπάθεια διαβούλευσης και συνεννόησης. «Έτσι λειτουργούν οι πολιτικές παρατάξεις. Αυτό έγινε και το 2008».

Ξεκαθάρισε ότι η Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης οφείλουν να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν μια λύση. «Αυτό δεν αποκλείει την εκλογική διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό».

Πρόσθεσε ότι πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κινήσεων εκτός του κόμματος. «Να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω, να διαβουλευτούμε και, αν τελικά υπάρχει επιμονή για υποψηφιότητα, να κριθεί μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος. Οτιδήποτε άλλο θα είναι καταστροφικό».