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Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1950, με σημαντικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Λιμάνι της αγωνίας» του Ελία Καζάν και το «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Η ηθοποιός πέθανε την Τρίτη από φυσικά αίτια, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους οικείους της, σύμφωνα με ανακοίνωση του καλλιτεχνικού της πράκτορα.

Η Εύα Μαρί Σέιντ είχε προκαλέσει αίσθηση ήδη από την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, στο «Λιμάνι της αγωνίας» του Ελία Καζάν το 1954, όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Μάρλον Μπράντο.

Η ερμηνεία της τής χάρισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, εγκαινιάζοντας μία κινηματογραφική διαδρομή που θα διαρκούσε δεκαετίες.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, βρέθηκε στο πλευρό του Κάρι Γκραντ στο κλασικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων», έναν από τους ρόλους με τους οποίους ταυτίστηκε περισσότερο στη συνείδηση του κοινού.

Oscar-winning actress Eva Marie Saint, who made her debut in the film classic, "On the Waterfront," and went on to star in Alfred Hitchcock's "North by Northwest," has died at age 102. @DavidMuir remembers her life and legacy. https://t.co/5AfNO4k7g3 pic.twitter.com/4mAY7CUvDM — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 7, 2026

Η μεγάλη αγάπη για το θέατρο

Παρότι η κινηματογραφική της καριέρα ήταν εκείνη που την έκανε παγκοσμίως γνωστή, η ίδια δεν έκρυβε ποτέ ότι το θέατρο αποτελούσε τη μεγάλη της αγάπη.

Είχε εμφανιστεί στο Μπρόντγουεϊ, στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον, αλλά και σε πολλές μικρότερες αμερικανικές πόλεις.

Όπως είχε εξομολογηθεί, όταν ετοίμαζε μία νέα παράσταση ένιωθε «σαν να είναι έγκυος», εξηγώντας πως «κάθε θεατρικός ρόλος είναι σαν παιδί, μένει μαζί σου για πάντα».

Σημαντική ήταν και η παρουσία της στην τηλεόραση.

Το 1990 κέρδισε το πρώτο της Έμι, έπειτα από πέντε υποψηφιότητες, για τη σειρά «People Like Us» του NBC.

Συνολικά, η καριέρα της στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στο θέατρο διήρκεσε περίπου 70 χρόνια.

RIP Eva Marie Saint. Here’s where you can watch some of her films:



TUBI: North by Northwest, On the Waterfront, Exodus, The Russians Are Coming! The Russians Are Coming!, Nothing in Common, Raintree Country, 36 Hours, All Fall Down, Carol for Another Christmas, I Dreamed of… pic.twitter.com/SjoNdWJjOE — Film Festival (@LifeIsAFilmFest) October 7, 2026

Από τη Νέα Ιερσέη στο Actors Studio

Η Εύα Μαρί Σέιντ γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1924, κοντά στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρζι, σε οικογένεια Κουακέρων.

Οι γονείς της τής ενστάλαξαν από μικρή ηλικία πειθαρχία και δύναμη χαρακτήρα, ενώ αρχικά προοριζόταν να γίνει δασκάλα.

Στην πορεία, όμως, ανακάλυψε το πάθος της για την υποκριτική και αποφάσισε να σπουδάσει δραματική τέχνη, παρά τις επιφυλάξεις και την αποθάρρυνση που αντιμετώπισε ακόμη και από καθηγητή της.

Ξεκίνησε με μικρούς ρόλους σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές και αργότερα εντάχθηκε στο Actors Studio, υπό την καθοδήγηση του Ελία Καζάν.

Για τον Μάρλον Μπράντο είχε πει ότι της προκαλούσε ένα αίσθημα ανάμεσα σε «θαυμασμό» και «φόβο», καθώς της έδινε την εντύπωση πως «τη γνώριζε καλύτερα απ’ ό,τι γνώριζε η ίδια τον εαυτό της».

Η Εύα Μαρί Σέιντ ζούσε κοντά στο Λος Άντζελες, όχι μακριά από τα δύο αστέρια που φέρουν το όνομά της στο Walk of Fame του Χόλιγουντ, ένα για τον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση.

protothema.gr