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€1.500.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 08/10/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης, τρία (3) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 5, 11, 14, 17
Τζόκερ ο αριθμός: 10
Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.