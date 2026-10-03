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Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την εθνική ομάδα της Αργεντινής, όμως το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, αυτή τη φορά και μέσα από μια νέα σειρά κινουμένων σχεδίων εμπνευσμένη από τον ίδιο.

Εκτός των άλλων, έγινε και η αποκάλυψη της σειράς κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Ο Μέσι και οι γίγαντες». Μια πρώτη προβολή έγινε σε αίθουσα 3.000 ατόμων και απέσπασε εξαιρετικά σχόλια.

Η παραγωγή της σειράς έγινε σε συνεργασία του Λιονέλ Μέσι με τον πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 8 του περασμένου Αυγούστου σε ηλικία 68 ετών.

Αναμένεται να βγει από την Disney+ το καλοκαίρι του 2027. Η σειρά ακολουθεί τις περιπέτειες του Λέο. Είναι ένα αγόρι 12 ετών που βρίσκεται παγιδευμένο σε μια εναλλακτική πραγματικότητα που κυριαρχούν γίγαντες. Για να επιστρέψει στο σπίτι του, πρέπει να δώσει τις δικές του μάχες, που θυμίζουν αγώνες ποδοσφαίρου.

Τη φωνή στον χαρακτήρα του Λέο δανείζει ο Αργεντινός ηθοποιός Μίλο Μπούργκες Γουέμπ.

Ο Μέσι θα πει αντίο στην εθνική ομάδα τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Μπενίν. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ, το θρυλικό «Μονουμεντάλ».

Πριν από τον αγώνα, ο 39χρονος σούπερ σταρ θα λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άϊρες σε τελετή που θα γίνει την ίδια ημέρα.

Ο Μέσι θα τιμηθεί με τον πιο υψηλό τίτλο που μπορεί να απονείμει στο Πανεπιστήμιο. Ο λόγος βέβαια προφανής. Για τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα του και για το γεγονός πως ήταν «ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες»

protothema.gr