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Σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο που θα συνεδριάσει σήμερα στην Πάφο παραπέμπεται ο 51χρονος ρουμάνος μοναχός της Μονής Αγίου Νεοφύτου, με την κατηγορία μεταξύ άλλων της απόπειρας φόνου.

Ο 51χρονος μοναχός προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, μετά την εκπνοή του διατάγματος εξαήμερης κράτησης του στις 14 Αυγούστου και η Αστυνομία αιτήθηκε την απευθείας παραπομπή του ενώπιον Κακουργιοδικείου για τις κατηγορίες που του προσάπτονται, κυριότερη των οποίων είναι η απόπειρα φόνου.

Το επαρχιακό δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου που θα συνεδριάσει σήμερα.

Ο 51χρονος μοναχός επιτέθηκε κατά το επεισόδιο που έγινε εντός της μονής τον περασμένο Αύγουστο με αιχμηρό όργανο εναντίον 53χρονου συντηρητή στο μοναστήρι τον οποίο και τραυμάτισε σοβαρά, καθώς και εναντίον δόκιμου μοναχού που τραυμάτισε πιο ελαφρά στο χέρι, μετά από υπόδειξη που του έγινε από τον Ηγούμενο της Μονής να παραδώσει τα κλειδιά κελιού στο οποίο διέμενε και να το εγκαταλείψει.