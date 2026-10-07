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Μια νέα τοιχογραφία του Twenty Three γίνεται αφορμή για μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από την πρόσβαση στον πολιτισμό, τη σχέση μας με τους χώρους και το τι σημαίνει να νιώθουμε ότι ανήκουμε.

Η δράση «Στον Τοίχο στα Λύμπια» πραγματοποιείται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 5-8μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών.

Καθώς ο καλλιτέχνης δημιουργεί την τοιχογραφία, το ABR προσκαλεί νέους, κατοίκους και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό σε μια ανοιχτή συνάντηση για τους χώρους που μας φέρνουν κοντά και για όσα μπορούμε να διαμορφώσουμε συλλογικά.

Το έργο κινείται γύρω από έννοιες όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, η παραμονή και η απώλεια, θέτοντας ερωτήματα για τη σχέση μας με έναν χώρο και για τη δυνατότητα να αισθανόμαστε ότι έχουμε πραγματικά θέση σε αυτόν. Το Πολιτιστικό Κέντρο Λυμπιών γίνεται έτσι όχι απλώς το σημείο όπου δημιουργείται ένα έργο τέχνης, αλλά ένας χώρος συνάντησης, έκφρασης και συμμετοχής.

Η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από το τι κάνει έναν πολιτιστικό χώρο πραγματικά ανοιχτό και προσβάσιμο: ποιες εμπειρίες και μνήμες μπορούν να μοιραστούν διαφορετικές γενιές, ποια εμπόδια αποτρέπουν τη συμμετοχή και τι θα ήθελαν οι ίδιοι οι κάτοικοι να συμβαίνει σε έναν χώρο πολιτισμού.

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δραστηριοποίηση στον πολιτιστικό χώρο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την τοιχογραφία καθώς παίρνει μορφή και παράλληλα να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις και ιδέες.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην πρωτοβουλία EUnity20, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV-2024-CITIZENS-REM.

Πού και πότε