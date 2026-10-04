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Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η πρώτη εικαστική ξενάγηση πολιτών στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προεδρικό ανοικτό στους πολίτες», που αποτελεί πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Πολίτες από όλη την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να δουν την ξεχωριστή συλλογή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, «Κύπρος, ο κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος η Ύλη», που φιλοξενείται στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ξενάγηση ανέλαβαν οι επιμελητές της έκθεσης, Κώστας Μάντζαλος και Κωνσταντίνος Κουννής.

Σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ξενάγησης, η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμμετοχή και την διοργάνωση, και ανακοίνωσε ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, μελετάται το ενδεχόμενο πρόσθετων ξεναγήσεων, επιπλέον της επόμενης προγραμματισμένη επίσκεψης που έχει οριστεί με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Η κυρία Χριστοδουλίδη εξήγησε ότι φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε χώρους υψηλού συμβολισμού, ώστε να μπορούν να τους γνωρίσουν και να αισθάνονται περήφανοι για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Αφού συνεχάρη την ομάδα των στελεχών του υφυπουργείου Πολιτισμού, της Διοίκησης Προεδρίας, του γραφείου της, του υπουργείου Παιδείας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, για την επιτυχή διοργάνωση της πρώτης θεσμοθετημένης ξενάγησης, η κυρία Χριστοδουλίδη στάθηκε ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των θεσμοθετημένων επισκέψεων μαθητών της Στ τάξης Δημοτικού, που θα αρχίσει τις επόμενες μέρες να υλοποιείται από την Προεδρία της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, Μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να συζητήσουν, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν την ιστορία του Προεδρικού Μεγάρου, και Κύπριους εικαστικούς καλλιτέχνες.

Ικανοποίηση για την επιτυχία εξέφρασε και η υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, η οποία είπε ότι το Προεδρικό Μέγαρο είναι ένα ζωντανό μουσείο σπουδαίων καλλιτεχνών και ότι με τις σωστές συνέργειες μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση στον κόσμο.

Η έκθεση με τίτλο «Κύπρος, ο κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος η Ύλη» (https://presidentialart.hpcf.cyi.ac.cy/home) αποτελείται από έργα σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών της πρώτης γενιάς, όπως του Αδαμάντιου Διαμαντή, Πολ Γεωργίου, Τηλέμαχου Κάνθου, και Μιχαήλ Κάσσιαλου καθώς και άλλων διακεκριμένων σύγχρονων Κυπρίων δημιουργών. Τα έργα προέρχονται από τη Συλλογή του Προεδρικού Μεγάρου, την Κρατική Συλλογή, τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και οικογενειακές συλλογές των δημιουργών. H συλλογή περιλαμβάνει επίσης σπάνια αρχαία αντικείμενα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, όπως κυπριακά ειδώλια και γλυπτά που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ., και τα οποία αποτυπώνουν την μακρά και πολυδιάστατη αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού. Το ταξίδι περιλαμβάνει και τη διαδραστική ψηφιακή εφαρμογή «Μηχανή του Χρόνου», που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Εικονικών Περιβαλλόντων του Ινστιτούτου Κύπρου, με αρχειακό υλικό από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.