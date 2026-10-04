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Το τραύμα μεταφέρεται από γενεά σε γενεά και αν δεν βρούμε έναν τρόπο αυτό το διαγενεακό τραύμα να σταματήσει να μεταφέρεται, μια μέρα θα καταντήσουμε πάλι να υπάρχει όλη αυτή η βία και η άρνηση και ο διαχωρισμός μεταξύ των κοινοτήτων, για το μέλλον της Κύπρου, δήλωσε η Αγγελική Χατζηλοΐζου, μία εκ των δύο εκπαιδευτριών του προγράμματος «Ζωή Ξανά», του Ιδρύματος «Ζωή Κατά της Εμπόλεμης Βίας».

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου και στόχος του είναι, σύμφωνα με την κ. Χατζηλοΐζου, να βοηθηθούν οι γυναίκες με τραύμα πολέμου να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η συγχώρεση και η άφεση, για να κόψουν τις αλυσίδες που τις δένουν με τον πόνο του παρελθόντος. Απευθύνεται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, σε γυναίκες πρόσφυγες, εγκλωβισμένες, συζύγους, μητέρες και κόρες αγνοουμένων ή θυμάτων του πολέμου του 1974 και κατά τα ταραχώδη χρόνια που προηγήθηκαν, καθώς και σε κάθε γυναίκα που βίωσε τραυματικές εμπειρίες κατά τις περιόδους αυτές. Είναι επίσης ανοιχτό στις κόρες, τις εγγονές και άλλες γυναίκες των οικογενειών τους, αναγνωρίζοντας ότι το τραύμα μπορεί να αφήνει το αποτύπωμά του και στις επόμενες γενιές.

Το τραύμα μεταφέρεται από γενεά σε γενεά, και αν δεν βρούμε έναν τρόπο αυτό το διαγενεακό τραύμα να σταματήσει να μεταφέρεται, μια μέρα θα καταντήσουμε πάλι να υπάρχει όλη αυτή η βία και η άρνηση και ο διαχωρισμός μεταξύ των κοινοτήτων, για το μέλλον της Κύπρου, σημείωσε η κ. Χατζηλοίζου.

Ερωτηθείσα σχετικά με το πρόγραμμα «Ζωή Ξανά», του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος «Ζωή Κατά της Εμπόλεμης Βίας», η κ. Χατζηλοΐζου, η οποία, μαζί με τη Μαίρη Κανάρη, είναι οι εκπαιδεύτριες του εργαστηρίου, είπε ότι απευθύνεται σε γυναίκες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενεάς που έχουν βιώσει το τραύμα του πολέμου του 1974.

Σημείωσε ότι το πρόγραμμα αποτελείται από 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ένα χώρο όπου μπορούν να προσφέρουν στις γυναίκες την ευκαιρία να εμπιστευτούν η μια την άλλη, να εμπιστευτούν το χώρο, να εμπιστευτούν το πρόγραμμα και να μπορέσουν να μοιραστούν και να αφήσουν από πάνω τους αυτά που τους βαραίνουν.

«Ο στόχος δεν είναι να σκαλίζουμε το παρελθόν διότι αυτό φέρνει περισσότερο πόνο. Ο στόχος είναι να αναγνωρίσουμε ότι για να είμαστε εδώ σήμερα, σημαίνει ότι είχαμε πάρα πολλή δύναμη και φτάσαμε μέχρι τώρα. Και είναι αυτή τη δύναμη που θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να την εξελίξουμε και να τη συνειδητοποιήσουμε. Βοηθούμε τις γυναίκες να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι η συγχώρεση και η άφεση», πρόσθεσε.

Συγχωρώ, σημείωσε η κ. Χατζηλοΐζου, «δεν σημαίνει ξεχνώ, αλλά σημαίνει κόβω τις αλυσίδες που με δένουν με τον πόνο του παρελθόντος. Άρα, μπορώ να ατενίσω το παρελθόν, μπορώ να το δω, να το κουβεντιάσω χωρίς να μεταφέρω τον πόνο, γιατί είναι κάτι που τέλειωσε, και μεταφέροντας τον πόνο αναγνωρίζω ότι απλά εγώ επιλέγω να ξαναπονέσω».

Σημείωσε ότι οι γυναίκες έχουν «τεράστια δύναμη» να επηρεάσουν την άμεση οικογένειά τους, και ότι στόχος του προγράμματος, είναι οι γυναίκες αυτές «να μπορέσουν πλέον να επηρεάζουν την άμεση οικογένειά της θετικά, με ελπίδα για το μέλλον, με ελπίδα για τη ζωή, με ελπίδα και με αυτοπεποίθηση για το ποιοι είμαστε και πότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας».

Η κ. Χατζηλοΐζου εξήγησε ότι πρώτη γενεά είναι τα άτομα που σαν γυναίκες ή σαν κορίτσια βίωσαν τον πόλεμο του 1974, την εισβολή και ακόμη θυμούνται, και δεύτερη γενεά είναι τα παιδιά που είτε ήταν βρέφη το 1974 ή γεννήθηκαν μετά, και στους οποίους έχουν περάσει τα μηνύματα και τα τραύματα του πολέμου μέσω διηγήσεων, μέσω της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο σπίτι, «και πολλές φορές και μέσω της σιωπής, μέσω της άρνησης να μιλήσουν για τα γεγονότα». «Αυτό και πάλι είναι τραυματική εμπειρία. Το τραύμα μεταφέρεται γιατί κάποιος αναγνωρίζει ότι κάτι υπάρχει εκεί που δεν θέλουν να το αγγίξουν. Και πολλά άτομα που βίωσαν τον πόλεμο δεν θέλουν», πρόσθεσε.

Η τρίτη γενεά, είπε, είναι και τα εγγόνια αυτών των ατόμων. «Έχουμε αναγνωρίσει ότι το τραύμα είναι διαγενεακό, μεταφέρεται από γενεά σε γενεά. Και έχουμε επίσης εντοπίσει ότι αν δεν βρούμε έναν τρόπο αυτό το διαγενεακό τραύμα να σταματήσει να μεταφέρεται, απλά μια μέρα θα καταντήσουμε πάλι να υπάρχει όλη αυτή η βία και η άρνηση και η χωριστικότητα μεταξύ των κοινοτήτων για το μέλλον της Κύπρου», είπε ακόμη.

Ερωτηθείσα, η κ. Χατζηλοΐζου, είπε ότι αυτή θα είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται το πρόγραμμα.

Η πρώτη ομάδα, το 2024, χρηματοδοτήθηκε από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, είπε, και ήταν δικοινοτική. «Και πράγματι ήταν μια δικοινοτική ομάδα που μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα. «Εκεί είναι που συνειδητοποίησαν τα άτομα που έλαβαν μέρος από τις δύο κοινότητες ότι βιώνουμε όλοι το ίδιο τραύμα και παίρνουμε τα ίδια μηνύματα», είπε.

Σημείωσε ότι η δεύτερη φορά που πραγματοποιήθηκε, ήταν το 2025, και ήταν μονοκοινοτική, όπως και η φετινή.

Ερωτηθείσα είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο την πρώτη φορά που διοργανώθηκε η ομάδα να πείσουν κάποιες γυναίκες ότι υπάρχει λόγος να συμμετάσχουν. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε παράδειγμα γυναίκας η οποία έλεγε ότι είχε ξεπεράσει το τραύμα μετά από τόσα χρόνια, αλλά μετά από συζήτηση με τον ψυχολόγο που συνεργάζεται με το πρόγραμμα, κατάλαβε ότι δεν το είχε ξεπεράσει, και έλαβε μέρος στην ομάδα, και δεν έχασε ούτε μία συνάντηση.

Η κ. Χατζηλοΐζου είπε ότι προτείνουν στις συμμετέχουσες να είναι παρούσες σε κάθε συνάντηση, γιατί το πρόγραμμα χτίζεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. «Είναι βιωματικό, άρα τους ζητούμε να βάλουν σε εφαρμογή κάποια από τις εισηγήσεις που τους κάνουμε για το πώς να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα και τη ζωή, και βάζοντας το σε εφαρμογή, την ερχόμενη εβδομάδα μπορούν να μοιραστούν πώς επηρέασε τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι μετά την πρώτη ομάδα, η δεύτερη ομάδα δημιουργήθηκε από στόμα σε στόμα, αλλά ότι θα ήθελαν να προωθήσουν το πρόγραμμα για να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερα άτομα.

Υπάρχει ενδιαφέρον για την τρίτη ομάδα, ανέφερε, γιατί πλέον οι κοπέλες που έλαβαν μέρος σε προηγούμενες ομάδες μοιράζονται την εμπειρία τους, και αυτό βοηθά πάρα πολύ στο να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες ότι όντως βοήθησε πάρα πολύ τα άτομα που έλαβαν μέρος και έτσι είναι πιο εύκολο για αυτές να πάρουν κάποια απόφαση.

Ο νέος κύκλος προγράμματος ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου, και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμος στο https://www.youtube.com/@ZoevsWarViolence

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν με το 70004800 ή με το zoevswarviolence@gmail.com

ΚΥΠΕ