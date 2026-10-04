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Σχέδιο για μετατροπή της πτήσης FZ1073 της Flydubai σε επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου, με πιθανό στόχο τους πύργους «Αζριέλι» στο Τελ Αβίβ, αποκαλύπτει σήμερα η ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet, ο ιστότοπος της εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, επικαλούμενη υψηλόβαθμη πηγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έρευνα στο Άμπου Ντάμπι επικεντρώνεται πλέον στον σχεδιασμό της τρομοκρατικής επίθεσης από τον 29χρονο Ομανό συγκυβερνήτη Χαμάμ αλ-Χαμάμι.

Η πηγή αναφέρει ότι ο Αλ-Χαμάμι δεν σχεδίαζε απλώς να προκαλέσει την πτώση του Boeing μέσα στο Ισραήλ, αλλά να πάρει τον πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους και να το οδηγήσει πάνω σε ψηλό κτίριο. «Κατά τα υπάρχοντα στοιχεία», γράφει το Ynet, στόχος ήταν οι πύργοι Azrieli στο Τελ Αβίβ.

Η συγκεκριμένη πληροφορία πάντως δεν περιλαμβάνεται μέχρι στιγμής στις επίσημες ανακοινώσεις των Εμιράτων, τα οποία έχουν ωστόσο επιβεβαιώσει ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας.

Κατά το Ynet, ο συγκυβερνήτης είχε μελετήσει την επιχείρηση λεπτομερώς: σχεδίαζε αρχικά να εξουδετερώσει τον Ινδό κυβερνήτη, να καταλάβει τη θέση του και να κατευθύνει το αεροσκάφος προς τον στόχο.

Ο Αλ-Χαμάμι εργαζόταν στη Flydubai επί οκτώ μήνες και στο διάστημα αυτό είχε πραγματοποιήσει δεκάδες πτήσεις προς το Ισραήλ. Η τελευταία παρουσία του στη χώρα ήταν μόλις λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό.

Το γεγονός αυτό παραπέμπει σε ένα μεγάλο κενό ασφάλειας αφού, με εξαίρεση τους πιλότους από τα ΗΑΕ, Άραβες πιλότοι άλλων εθνοτήτων της περιοχής απαγορεύεται να πετούν στο Ισραήλ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι στην έρευνα συμμετέχουν στελέχη της Mossad και Ισραηλινοί ειδικοί αεροπορίας που μετέβησαν μυστικά στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η ίδια εμιρατινή πηγή υποστηρίζει ότι, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο Αλ-Χαμάμι αναμένεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

ΚΥΠΕ