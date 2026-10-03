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Νέα στοιχεία προκύπτουν για τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο άνδρας είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη θέση του στην εθνική αεροπορική εταιρεία του Ομάν, έπειτα από ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί σχετικά με εξτρεμιστικές απόψεις του.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι, υπήκοος Ομάν, ενώ οι αποκαλύψεις προκαλούν πλέον ερωτήματα για τους ελέγχους ασφαλείας που προηγήθηκαν της πρόσληψής του στη Flydubai.

🚨 BREAKING: The terrorist FlyDubai co-pilot has reportedly been identified as Hamam Alhamami. pic.twitter.com/TRiNnVqeTS October 2, 2026

Δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν στο CNN ότι ο αλ-Χαμάμι είχε απομακρυνθεί το 2025 από θέση που συνδεόταν με πτητική εκπαίδευση στην Oman Air, εξαιτίας προβληματισμού για τις ριζοσπαστικές του απόψεις.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, μετά την απομάκρυνσή του από την εκπαίδευση είχε τοποθετηθεί σε διαφορετικό ρόλο στην εταιρεία.

Ο αλ-Χαμάμι γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από πατέρα Ομανό και μητέρα Σύρια, και είχε ζήσει για αρκετά χρόνια στα Εμιράτα.

Προφίλ στο LinkedIn με το όνομά του ανέφερε ότι εργάστηκε στην Oman Air επί επτά χρόνια, έως τον Φεβρουάριο του 2025. Ακολούθως εντάχθηκε στη Royal Air Maroc τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, όπου παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2026.

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חשבון הלינקדין של טיס המשנה בעת שהועסק בעומאן אייר וכנראה לפני ההקצנה, לפחות על פי רשימת העוקבות המצומצמת. pic.twitter.com/OdYVsQyEM7 — Intelli Times – אינטלי טיימס (@IntelliTimes) October 3, 2026

Η παρουσία του στη Flydubai δεν αναφερόταν στο συγκεκριμένο προφίλ, το οποίο στο μεταξύ έχει διαγραφεί.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο αλ-Χαμάμι εργαζόταν στη Flydubai μόλις οκτώ μήνες.

Οι αναρτήσεις που εξετάζονται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο αναρτήσεις που εμφανίστηκαν στο LinkedIn προφίλ με το όνομά του την Τετάρτη, περίπου εννέα ώρες μετά το περιστατικό.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος τις ανάρτησε ούτε αν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Στην πρώτη υπήρχαν βίντεο που είχαν τραβηχτεί μέσα από πιλοτήρια Boeing 737 MAX. Σε ένα από αυτά, που το CNN γεωεντόπισε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, η κάμερα εστιάζει σε αεροσκάφος της ισραηλινής El Al.

Στην οθόνη του πιλοτηρίου φαινόταν ο αριθμός πτήσης OMA624 και η ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, περίοδος κατά την οποία ο αλ-Χαμάμι εργαζόταν στην Oman Air.

Σε άλλα αποσπάσματα εμφανίζονται επιπλέον αεροσκάφη της El Al, καθώς και ένα της ισραηλινής Arkia.

Το βίντεο καταλήγει σε φωτογραφίες του Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, ο οποίος ηγήθηκε της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν, και του Χουμάμ Χαλίλ Αμπού Μουλάλ αλ-Μπαλάουι, δράστη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας το 2009 κατά την οποία σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ αυτών επτά στελέχη και συνεργάτες της CIA.

Η δεύτερη ανάρτηση περιλάμβανε εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζε τους τρεις ιερότερους τόπους του Ισλάμ, στη Μέκκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ, συνδεδεμένους με μια φωτεινή γραμμή.

Στο υπόβαθρο ακουγόταν ποίημα με αναφορές στην απόρριψη της ταπείνωσης, στην απουσία φόβου απέναντι στον θάνατο και στην υπεράσπιση της αξιοπρέπειας.

Τα ίδια δύο βίντεο αναρτήθηκαν περίπου την ίδια ώρα και σε λογαριασμό Instagram με το ίδιο όνομα και φωτογραφίες. Και αυτός ο λογαριασμός διαγράφηκε στη συνέχεια.

Στο LinkedIn αναφερόταν επίσης ότι ο αλ-Χαμάμι είχε σπουδάσει στο Buckinghamshire New University στην Αγγλία.

Πηγή του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε στο CNN ότι άνδρας με αυτό το όνομα ολοκλήρωσε τριετές πρόγραμμα εξ αποστάσεως και έλαβε το 2023 πτυχίο στη διοίκηση αεροπορικών επιχειρήσεων.

Ερωτήματα για το πώς βρέθηκε σε πτήση προς το Ισραήλ

Oι νέες πληροφορίες προκαλούν επιπλέον ερωτήματα για το πώς ένας πολίτης του Ομάν, χώρας που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, βρέθηκε ως μέλος του πληρώματος πτήσης προς το Τελ Αβίβ, παρά τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας που ισχύουν για τις πτήσεις προς τη χώρα.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι την υπόθεση εξετάζουν ήδη η Σιν Μπετ, η Μοσάντ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Μεταφορών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ύποπτος θεωρείται πως είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση».

Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική δράση

Την Πέμπτη, ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων άνοιξε επίσημη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδεόταν με «τρομοκρατική δραστηριότητα» και αν υπήρξε «προηγούμενος σχεδιασμός ή καθοδήγηση».

Οι αρχές των Εμιράτων έχουν δικαιοδοσία επειδή το αεροσκάφος είναι νηολογημένο στη χώρα και η νομοθεσία τους εφαρμόζεται σε αδικήματα που διαπράττονται μέσα σε αεροσκάφη της ακόμη και εκτός εθνικού εδάφους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο ύποπτος ανακρίθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε εκτραπεί η πτήση, και ότι το Ισραήλ συμμετέχει στη διαδικασία.

Όπως είπε, συνομίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, ο οποίος συμφώνησε να υπάρξει ισραηλινή συμμετοχή στις ανακρίσεις.

Η επίθεση μέσα στο πιλοτήριο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ο αλ-Χαμάμι φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το αεροσκάφος έχασε περίπου 17.000 πόδια ύψος, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος επενέβησαν για να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία εφεδρικού πληρώματος, το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο και πραγματοποίησε ασφαλή έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο κυβερνήτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Άμπου Ντάμπι.

Η Flydubai έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να σχολιάσει όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη έρευνα.

protothema.gr