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Νέα ερωτήματα για την ασφάλεια μέσα στο πιλοτήριο προκαλεί η επίθεση συγκυβερνήτη εναντίον του κυβερνήτη σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ, επαναφέροντας στο επίκεντρο τόσο την προστασία της πόρτας του cockpit όσο και τον κίνδυνο μιας απειλής που προέρχεται από μέλος του ίδιου του πληρώματος.

Ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας Φίλιπ Μπάουμ υποστηρίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει ένα κρίσιμο παράδοξο: η ενισχυμένη πόρτα του πιλοτηρίου σχεδιάστηκε για να κρατά έξω τους επίδοξους αεροπειρατές, μπορεί όμως να δυσκολεύει την πρόσβαση όταν η απειλή βρίσκεται ήδη μέσα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε την επίθεση του Ομανού συγκυβερνήτη στον κυβερνήτη της πτήσης FZ1073 της FlyDubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με 174 επιβάτες. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στην Τάμπουκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στο πιλοτήριο βρέθηκε σε απότομη και επικίνδυνη κάθοδο.

«Όλα τα άτομα στο αεροσκάφος θα είχαν χαθεί»

Για τον Φίλιπ Μπάουμ, επισκέπτη καθηγητή Αεροπορικής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι, το βασικό μάθημα από το περιστατικό αφορά την πόρτα του πιλοτηρίου.

Όπως εξηγεί, ο κυβερνήτης κατάφερε τελικά να την ανοίξει, επιτρέποντας σε μέλη του πληρώματος και επιβάτες να μπουν στο πιλοτήριο.

«Για μένα, στην πραγματικότητα πρόκειται για την πόρτα του πιλοτηρίου. Ευτυχώς, χθες ο πιλότος κατάφερε να ανοίξει αυτή την πόρτα. Αν δεν τα είχε καταφέρει, όλες οι ζωές στο αεροσκάφος θα είχαν χαθεί», ανέφερε ο Μπάουμ.

Η εκτίμησή του έρχεται καθώς οι περιγραφές από την πτήση κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση: ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, ενώ επιβάτες και μέλη πληρώματος μπήκαν στο πιλοτήριο και πάλεψαν με τον συγκυβερνήτη, συμβάλλοντας στην ανάκτηση του ελέγχου του αεροσκάφους.

Η αντίδραση κυβερνήτη, πληρώματος και επιβατών

Ο Μπάουμ χαρακτήρισε ηρωικές τις ενέργειες πολλών ανθρώπων που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τον ρόλο του κυβερνήτη.

Παράλληλα, όμως, έσπευσε να προσθέσει μια σημαντική επιφύλαξη: δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε εξαρχής τη συμπλοκή μέσα στο πιλοτήριο.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί ξεκίνησε εξαρχής αυτή η μάχη στο πιλοτήριο, οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτή την επιφύλαξη», σημείωσε.

Καθοριστική ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, και η παρουσία άλλων πιλότων που ταξίδευαν εκτός υπηρεσίας. Μετά την είσοδό τους στο πιλοτήριο, κατάφεραν να καθίσουν στις θέσεις των πιλότων και να βοηθήσουν ώστε το αεροσκάφος να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν προετοιμαστεί για να αναλάβουν εκείνη τη στιγμή τον χειρισμό του αεροσκάφους.

Στη συνέχεια, ο Μπάουμ αναφέρθηκε και στους επιβάτες που κατάφεραν να φτάσουν στο πιλοτήριο και να απομακρύνουν τον επιτιθέμενο από τα χειριστήρια.

Ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την επίθεση, έχει δεχθεί ιδιαίτερους επαίνους για τον ρόλο του στην αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάστασή του ήταν σταθερή.

Το παράδοξο με την ενισχυμένη πόρτα του πιλοτηρίου

Η πόρτα του πιλοτηρίου αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά στοιχεία της αεροπορικής ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο σχεδιασμός της έχει ως βασικό στόχο να αποτρέπει την είσοδο επιβατών που επιχειρούν να καταλάβουν ένα αεροσκάφος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπάουμ, το περιστατικό της FlyDubai δείχνει ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του προβλήματος.

«Οι ενισχυμένες πόρτες του πιλοτηρίου εγκαταστάθηκαν για πολύ κατανοητούς λόγους, ώστε να αποτρέπεται μια αεροπειρατεία από έναν επιβάτη. Έχουν όμως δημιουργήσει επίσης ένα φρούριο στο οποίο οι “καλοί” άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση όταν ένας επικίνδυνος άνθρωπος βρίσκεται ήδη μέσα», ανέφερε.

Το ζήτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο την προστασία του πιλοτηρίου από εξωτερική απειλή, αλλά και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια απειλή που προέρχεται από το ίδιο το πλήρωμα.

«Οι ριζοσπαστικοποιημένοι πιλότοι είναι πραγματική απειλή»

Ο ειδικός έθεσε ευθέως στο τραπέζι και το ενδεχόμενο επίθεσης από πιλότο ή άλλο μέλος του πληρώματος που έχει ριζοσπαστικοποιηθεί.

«Οι ριζοσπαστικοποιημένοι πιλότοι είναι ένα ζήτημα που η βιομηχανία πρέπει να αντιμετωπίσει ως μια πολύ πραγματική απειλή για την πολιτική αεροπορία», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επισήμανση αυτή δεν σημαίνει ότι η αεροπορία είναι πλέον μη ασφαλής.

«Δεν θέλω να υπονομεύσω την εμπιστοσύνη μας στους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε τη ζωή μας όταν απογειωνόμαστε. Και δεν θέλω ο κόσμος να αισθανθεί ότι η αεροπορία ξαφνικά δεν είναι ασφαλής, γιατί δεν είναι έτσι. Παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης», τόνισε.

Αυτό που, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάζεται να επανεξετάσει ο κλάδος είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας, η πρόσβαση στο πιλοτήριο σε περίπτωση εσωτερικής απειλής και η αντιμετώπιση του κινδύνου που μπορεί να προέρχεται από μέλος του πληρώματος.

Οι έρευνες για το κίνητρο συνεχίζονται

Ο Ομανός συγκυβερνήτης βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας συνεργάζονται με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και άλλες χώρες για να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υποστηρίξει ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί ισλαμιστική ιδεολογική κατήχηση. Ωστόσο, το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση παραμένουν αντικείμενο της έρευνας. Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε από το Associated Press πώς προέκυψε ο συγκεκριμένος ισχυρισμός.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε ευρύτερο έλεγχο των διαδικασιών ασφαλείας στην πολιτική αεροπορία, με το ερώτημα να είναι πλέον διπλό: πώς προστατεύεται αποτελεσματικά το πιλοτήριο από όσους βρίσκονται έξω από αυτό, αλλά και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια απειλή όταν βρίσκεται ήδη μέσα.

ertnews.gr