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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η σοβαρή υπόθεση με αεροσκάφος της FlyDubai, στο οποίο επέβαιναν 174 επιβάτες, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη εν πτήσει και ποιο ήταν το κίνητρο του συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους.

Ένα ακόμη βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, υπάρχει στις πτήσεις. Ωστόσο, επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι με ποιον τρόπο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί μέσα στο αεροσκάφος από τον συγκυβερνήτη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει σχέση με τον συγκυβερνήτη της FlyDubai.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε την Πέμπτη από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο αν είχε ενημερωθεί για τυχόν συνδέσεις μεταξύ του πιλότου που βρίσκεται πίσω από την επίθεση και της Τεχεράνης.

«Θα έλεγα ότι η απάντηση, με βάση όσα ακούω, είναι ναι, αλλά το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα εναντίον της Τεχεράνης, σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Ω, θα δεχτούν πλήγμα, πολύ σκληρό, μην ανησυχείτε».

«Ρωτήστε τους απλά. Ξέρουν τι συνέβη. Θα δεχτούν πολύ σκληρό πλήγμα», προσέθεσε.

Νετανιάχου: Υπό «ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση» ο συγκυβερνήτης

Το Ισραήλ επιμένει να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκτιμά πως οι Αρχές αναμένεται να γνωρίζουν εντός των επόμενων ημερών αν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσεις με το Ιράν.

Αναφερόμενος στο προφίλ του συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να έχει καταγωγή από το Ομάν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι «έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση».

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Fox & Friends», ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον καπετάνιο του αεροσκάφους της FlyDubai «φωνάζει στο πλήρωμα του αεροσκάφους: σκοτώστε με , κάτι που δηλώνει, όπως είπε αυτοκτονικές τάσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις (…) Είναι σαφές ότι σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου».

Στο Ισραήλ δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες περί πρόσφατης ριζοσπαστικοποίησης τού συγκυβερνήτη συγκυβερνήτη. Μάλιστα αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γεμάτοι με μίσος για τους Εβραίους.

Yπό κράτηση ο συγκυβερνήτης

Ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται πλέον από τις Αρχές των ΗΑΕ, οι οποίες διεξάγουν ξεχωριστή έρευνα από την αντίστοιχη της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ.

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης νοσηλεύτηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων τους και αναχώρησαν για το Αμπού Ντάμπι των ΗΑΕ το πρωί της Πέμπτης (1/10) αφού βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας τους και έλαβαν ιατρική άδεια.

Νέο βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές μέσα στο πιλοτήριο

Νέο βίντεο από την εφιαλτική πτήση της FlyDubai αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο αιματοβαμμένο πιλοτήριο.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ που δέχτηκε την επίθεση βρίσκεται αιμόφυρτος στο πάτωμα. Τρεις επιβάτες του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εξ αυτών, οδοντίατρος, που είχε ιατρικές γνώσεις του έσωσε τη ζωή και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία.

Όλοι μιλούν για έναν πραγματικό ήρωα, που παρότι δέχτηκε επίθεση από τον συνάδελφο του κατάφερε, όπως φαίνεται, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου επιτρέποντας σε επιβάτες και στο υπόλοιπο πλήρωμα να παρέμβουν και να αποτρέψουν τη καταστροφή.

Δίπλα του στο πιλοτήριο μέσα στα αίματα και ο συγκυβερνήτης, ο άνδρας που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος στο οποίο βρίσκονταν 174 επιβάτες. Επιβάτες τον έχουν ακινητοποιήσει, με τα χέρια δεμένα πίσω.

ertnews.gr