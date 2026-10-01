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Τα δραματικά γεγονότα στην πτήση FZ1073 της FlyDubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Ομανός συγκυβερνήτης φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, ενώ ο Ινδός κυβερνήτης προσπάθησε να τον σταματήσει, συνεχίζουν να διερευνούν οι ισραηλινές Αρχές, ενώ επίσημη έρευνα ξεκινούν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου συμμετείχαν Ισραηλινοί επιβάτες, ενώ οι 174 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια κατάσταση που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία.

Ένας πρώην πιλότος μαχητικών της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και κυβερνήτης της El Al, ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης Αλόν Περέγκ εξήγησε στο «Κανάλι 12» τι ενδέχεται να συνέβη στο πιλοτήριο.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Η πάλη μπορεί να απενεργοποίησε τον αυτόματο πιλότο

Όπως εξήγησε, υπό φυσιολογικές συνθήκες το αεροσκάφος θα μπορούσε να συνεχίσει την πτήση με τον αυτόματο πιλότο ακόμη και αν οι δύο πιλότοι βρίσκονταν σε αντιπαράθεση. Ωστόσο, σε αεροσκάφος αυτού του τύπου, μια σημαντική κίνηση στα χειριστήρια μπορεί να προκαλέσει την απενεργοποίηση του συστήματος.

«Ο αυτόματος πιλότος υποτίθεται ότι συνεχίζει να πετά το αεροσκάφος, αλλά σε ένα αεροπλάνο σαν κι αυτό, αν μετακινήσεις αρκετά το πηδάλιο, μπορεί να απενεργοποιηθεί», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η απότομη κάθοδος ενδέχεται να προκλήθηκε όχι απαραίτητα από μια εσκεμμένη ενέργεια για την πτώση του αεροσκάφους, αλλά από την ίδια την πάλη μεταξύ των δύο ανδρών.

«Σε άλλα 40 δευτερόλεπτα θα είχε συντριβεί»

Η απώλεια περίπου 4.000 μέτρων σε 40 δευτερόλεπτα χαρακτηρίζεται από τον έμπειρο πιλότο ως «εξαιρετικά ακραία βουτιά».

Passenger captures the moment the aircraft plunges, rapidly losing altitude. https://t.co/kCMrWFOFva pic.twitter.com/srcED0MFrM — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Σε μια τέτοια κατάσταση, οι επιβάτες και το πλήρωμα μπορεί να βιώσουν αρνητικές δυνάμεις G, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ότι απομακρύνονται από τα καθίσματά τους. Σύμφωνα με τον Περέγκ, αυτό ενδεχομένως λειτούργησε υπέρ του κυβερνήτη, καθώς ο συγκυβερνήτης μπορεί να έχασε προσωρινά το πλεονέκτημά του ή να χρειάστηκε να κρατηθεί από κάποιο σημείο του αεροσκάφους.

«Αν μέσα σε 40 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο έχασε το μισό του ύψος, σε άλλα 40 δευτερόλεπτα θα είχε συντριβεί. Ήταν πολύ κοντά, ένα τρομακτικό περιστατικό από κάθε άποψη», σημείωσε.

Η ανάκτηση του ελέγχου, ωστόσο, ήταν εξίσου επικίνδυνη, καθώς η απότομη ανύψωση του ρύγχους δημιουργεί ισχυρές θετικές δυνάμεις G και, αν γίνει υπερβολικά επιθετικά, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και δομική αστοχία του αεροσκάφους.

FLIGHT TERROR



✈️ Passengers overcame co-pilot who tried to crash flydubai flight, Netanyahu says



Sep 30, 2026



On September 30, 2026, #FlyDubai Flight FZ1073 from #Dubai to Tel Aviv was diverted to Saudi Arabia after a suspected #jihadist terror attack in the cockpit. The… pic.twitter.com/qMLj7QaptN — Sid (@Trending_Sid) September 30, 2026

Πώς μπήκαν οι επιβάτες στο πιλοτήριο

Ένα από τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι πώς κατάφεραν οι επιβάτες να μπουν στο πιλοτήριο, καθώς μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ, οι πόρτες των σύγχρονων επιβατικών αεροσκαφών είναι θωρακισμένες και σχεδιασμένες ώστε να μην παραβιάζονται εύκολα από την καμπίνα.

Ο Περέγκ εκτιμά (όπως, εξάλλου, αναφέρουν και μάρτυρες επιβάτες μέσα από την καμπίνα) ότι ο κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα από το εσωτερικό, επιτρέποντας στους επιβάτες να επέμβουν.

«Δεν χρειάζεται να σηκωθεί και να πάει μέχρι την πόρτα. Μπορεί να την ανοίξει πατώντας ένα κουμπί. Αν είχε ένα δευτερόλεπτο για να το κάνει, η ηλεκτρική κλειδαριά απασφαλίζει», εξήγησε.

Το περιστατικό επαναφέρει παράλληλα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους του πληρώματος πριν από τις πτήσεις. Ο Περέγκ επισημαίνει ότι οι διαδικασίες διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, ενώ δεν εφαρμόζεται παντού ο ίδιος έλεγχος στους πιλότους όπως στους επιβάτες. Όπως σημειώνει, οι πιλότοι υποβάλλονται σε τακτικούς ιατρικούς και επαγγελματικούς ελέγχους, καθώς και σε δοκιμασίες σε προσομοιωτές. Ωστόσο, δεν υπάρχει αντίστοιχος υποχρεωτικός περιοδικός ψυχολογικός ή ψυχιατρικός έλεγχος για όλους τους πιλότους.

«Υπήρξε πολλή τύχη εδώ. Έπρεπε να συμβούν τόσα πράγματα ταυτόχρονα», κατέληξε ο Περέγκ, προσθέτοντας: «Αν ο πιλότος που πάλευε δεν είχε καταφέρει να επικρατήσει, αν δεν είχε καταφέρει να ανοίξει την πόρτα και αν δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εκεί για να βοηθήσουν, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά».

Νετανιάχου για συγκυβερνήτη: «Οι πληροφορίες δείχνουν ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση»

Νέα στοιχεία για την πορεία των ερευνών σχετικά με την απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της FlyDubai με προορισμό το Ισραήλ αποκάλυψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν πως ο συγκυβερνήτης είχε περάσει από διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης.

«Αυτό ερευνάται αυτή τη στιγμή, ο δράστης βρίσκεται υπό έρευνα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω του Ισλάμ. Αυτό προκύπτει από τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για εκείνον», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

🚨 NOW: Netanyahu reveals the FlyDubai flight terrorist hijacker underwent ISLAMIC INDOCTRINATION, now being interrogated



"The attacker is lying there, and he says, K*LL ME. It's CLEAR he was suic*dal. He was gonna down that plane."



He was subdued after the Indian pilot… pic.twitter.com/IJRry13a0J — Julian Paul Assange🗽 (@AssangeDeepZone) October 1, 2026

Ο Νετανιάχου συνέδεσε την εκτίμηση αυτή και με όσα φέρεται να είπε ο συγκυβερνήτης κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Όπως ανέφερε, ο άνδρας φέρεται να είπε στο πλήρωμα «σκοτώστε με», γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποδηλώνει πρόθεση αυτοκτονίας και πρόθεση να συντρίψει το αεροσκάφος μαζί με τους επιβάτες.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να παρουσιάσει ως οριστικό το κίνητρο της επίθεσης. «Αν το συνδυάσετε με όσα είπα για την ισλαμοποίηση, νομίζω ότι αποτελεί ισχυρή ένδειξη, αλλά δεν θέλω να βγάλω συμπεράσματα. Αυτές είναι οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή», είπε.

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη, ανέφεραν πως ο συγκυβερνήτης ήταν γνωστός για την ακραία θρησκευτική του συμπεριφορά, μεταξύ άλλων για την άρνησή του να δώσει το χέρι σε γυναίκες. Σύμφωνα με μαρτυρία ενός συναδέλφου του στους New York Times, ο Ομανός είχε προσληφθεί στη FlyDubai μόλις πριν από λίγους μήνες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί επισήμως εάν ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος ή εάν είχε διασύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση ή κράτος. Παράλληλα, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσης του περιστατικού με τρομοκρατική δράση και προμελετημένο σχέδιο.

#Watch | Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met the plumber who reportedly broke into the cockpit during a Flydubai flight incident and helped steady the aircraft.



Video: PTI pic.twitter.com/SOYLKjB7ma — The Hindu (@the_hindu) October 1, 2026

«Υπήρχε ένα κενό ασφαλείας»

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε επίσης πώς ένας πιλότος με υπηκοότητα του Ομάν μπορούσε να αποτελεί μέλος πληρώματος σε πτήση προς το Ισραήλ.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ζήτημα που εξετάζεται, καθώς βάσει διμερών συμφωνιών σε επίπεδο κυβερνήσεων, οι πιλότοι που εκτελούν πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από χώρες που έχουν εξομαλύνει τις διπλωματικές τους σχέσεις και το Ομάν με το Ισραήλ δεν διατηρούν τέτοιες σχέσεις.

«Ήταν Ομανός και αυτό δεν είναι σωστό. Υπήρχε ένα κενό εδώ, το οποίο αντιμετωπίζουμε. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά», δήλωσε.

protothema.gr