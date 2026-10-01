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Σημαντική κατάθεση στον ανακριτή έδωσε η αναισθησιολόγος με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μια από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου την κρίσιμη ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Η κατάθεση αυτή κρίνεται ως σημαντική καθώς από τη μια πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να αρνείται οτι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ από την άλλη πλευρά μια από τις νοσηλεύτριες φέρεται να έχει καταθέσει πως επικοινώνησε με την αναισθησιολογο αναζητώντας το αντίδοτο

Η μάρτυρας αναισθησιολόγος, η οποία εξετάστηκε προ ημερών από τον ανακριτή επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τη νοσηλεύτρια η οποία ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφολη με την ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει.

Το εν λόγω στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί από τον ανακριτή μαζί με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

«Ήταν μη λειτουργικός ο απινιδωτής» – Στον ανακριτή το πόρισμα

Στο μεταξύ, στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα για τον απινιδωτή που ήταν στο γραφείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα κατέγραψε απόλυτα μηδενική δραστηριότητα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ήταν μη λειτουργικός, δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ».

«Η μπαταρία είναι στη συσκευή;»

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού που προμήθευσε προ τετραετίας (Ιούλιο του 2022) τον απινιδωτή στο ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με την 56χρονη την ημέρα που «έσβησε» ο αγαπημένος τραγουδιστής, κάνοντας λόγο για ένα «αγωνιώδες τηλεφώνημα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της περασμένης Κυριακής (27/09), ο ίδιος υποστήριξε ότι το προσωπικό του ιατρείου και η κατηγορούμενη γιατρός έπαιρναν τηλέφωνο για να λάβουν οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για επείγον περιστατικό.

Αρχικά εξήγησε πως πρόκειται για έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, ο οποίος είναι φτιαγμένος να λειτουργεί ακόμη και από μη εκπαιδευμένα άτομα.

Το αγωνιώδες τηλεφώνημα της γιατρού

Για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από το ιατρείο, υποστήριξε πως ήταν από τη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να του είπε: «Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια».

Όπως εξήγησε, η νοσηλεύτρια του είπε πως η συσκευή δεν δουλεύει. «Ρώτησα: “Έχετε πατήσει το ON;”», είπε.

«Ναι, το έχουμε πατήσει, δεν δουλεύει», του απάντησε. «Κάτω δεξιά υπάρχουν δύο λυχνίες, δύο σήματα για την ετοιμότητα ή όχι της συσκευής. Βλέπετε κάποια πράσινη ή κάποια κόκκινη;», ρώτησε εκείνος.

«Δεν βλέπω τίποτα», του απάντησε. Όπως ανέφερε ο ίδιος, «τότε σκέφτηκα και ρώτησα: “Η μπαταρία είναι στη συσκευή;”».

Ερωτηθείς εάν του είπαν στο τηλέφωνο πως έχουν ασθενή που χρειάζεται τον απινιδωτή, ο ίδιος απάντησε:

«Όχι. Ένιωσα κάποια ένταση και κατάλαβα πως ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν. Μου είπαν πως τη μπαταρία μόλις τώρα την έβαλαν. Ρώτησα: “Τι εννοείτε;” και είπαν ότι “ήταν στο κουτί της από τότε που τον πήραμε”. Εκείνη τη στιγμή δεν θυμόμουν καν τι είχαν αγοράσει. Μετά από αυτό ενημέρωσα πως δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα λειτουργήσει. Και εκεί σταματάει ουσιαστικά η επικοινωνία. Δεν έκλεισε η γραμμή, αλλά άκουγα από μέσα — η κλήση ήταν σε ανοιχτή ακρόαση. Έλεγα: “Παρακαλώ; Παρακαλώ;”. Και κάποια στιγμή ακούω μια ανδρική φωνή να λέει: “Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε”».

Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της γιατρού

Την ίδια ώρα, την παραίτησή του από συνήγορος υπεράσπισης της γιατρού που είναι προφυλακισμένη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε γνωστή ο Νίκος Αλεξανδρής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείου του Νίκου Αλεξανδρή αναφέρει:

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο.

Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή».

Ποιος δικηγόρος την αναλαμβάνει

Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ότι την υπεράσπισή της αναλαμβάνει το γραφείο του δικηγόρου Πέτρου Πανταζή. Μάλιστα ο νέος δικηγόρος της γιατρού έστρεψε τα πυρά κατά του συναδέλφου του που παραιτήθηκε για τα όσα ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.-



Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ»

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Αλεξανδρής είναι ο δεύτερος συνήγορος που παραιτείται.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας (28/9), είχε παραιτηθεί από την εκπροσώπησή της ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, ο οποίος εξακολουθεί να εκπροσωπεί τον 58χρονο σύζυγο της γιατρού.

cnn.gr