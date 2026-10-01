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Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο και τις προσπάθειες για επανένωση του νησιού επαναβεβαιώνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μήνυμά του με αφορμή την επέτειο της 1ης Οκτωβρίου. Όπως τονίζει, στόχος παραμένει η εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Παράλληλα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές στον λαό και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 66η επέτειο ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της.

ΚΥΠΕ