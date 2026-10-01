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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, η γενική γραμματέας και ο υπεύθυνος του τεχνικού προσωπικού δέχθηκαν επίθεση και ψεκάστηκαν με βενζίνη μέσα στο σχολείο. Η Περιφέρεια κάνει λόγο για υπέρβαση ενός απαράδεκτου ορίου. Η εισαγγελία αναφέρεται σε τραυματισμό του διευθυντή, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομική εκδοχή διαφέρει ως προς τον στόχο της επίθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο διευθυντής και ο αναπληρωτής του ψεκάστηκαν με βενζίνη, ενώ πυρπολήθηκε η κεντρική είσοδος. Ένα άτομο συνελήφθη και κρατείται, καθώς υποστηρίζει ότι δεν ήθελε να χτυπήσει τον διευθυντή αλλά να βάλει φωτιά στο πυροσβεστικό όχημα. Κατά την Περιφέρεια, έγινε και απόπειρα εμπρησμού στο εσωτερικό του κτιρίου. Η πόρτα της εισόδου κάηκε και κινδύνευε να καταρρεύσει, ενώ όλο το προσωπικό κλείστηκε μέσα για να προστατευθεί και ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν μήνύσεις.

Μια πόλη σε αναβρασμό

Το επεισόδιο δεν ήταν μεμονωμένο. Νωρίτερα το ίδιο πρωί, στο λύκειο Saint-Exupéry της Μασσαλίας, εκατοντάδες νεαροί περικύκλωσαν πυροσβεστικό όχημα που είχε φτάσει για να σβήσει φωτιά. Ανάγκασαν τους πυροσβέστες να το εγκαταλείψουν και στη συνέχεια το πυρπόλησαν. Στη Νάντη, φωτιά ξέσπασε στο λύκειο Nelson Mandela. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ολιβιέ Σατό, τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς τραυματίες, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε.

Στο διαμέρισμα Bouches-du-Rhône, τουλάχιστον σαράντα σχολικές μονάδες είχαν παραλύσει την Πέμπτη το πρωί από τις μαθητικές κινητοποιήσεις, με περίπου 5.000 συμμετέχοντες. Η ένταση έφτασε και σε άλλα γραφεία διευθυντών: στο Estaque, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ένας διευθυντής έμεινε εγκλωβισμένος στο γραφείο του. Στους δρόμους, κατά τη γαλλική ραδιοφωνία ICI, δύο λεωφορεία πήραν φωτιά στη βόρεια Μασσαλία και άλλα δύο υπέστησαν ζημιές κοντά στο λύκειο της Floride, ενώ κάηκε και κάδος απορριμμάτων μπροστά στο Victor Hugo.

Η σπίθα σε ένα Λύκειο στο Παρίσι – Η φωτιά σε όλη τη χώρα

Στις 21 Σεπτεμβρίου, στο λύκειο Saint-Exupéry του Κρετέιγ, οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, την έλλειψη καθηγητών. Μέσα σε λίγες μέρες τα μπλόκα πολλαπλασιάστηκαν στην Île-de-France και εξαπλώθηκαν σε άλλες πόλεις. Τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με το franceinfo, οι μαθητές μιλούν για τάξεις με πάνω από 35 μαθητές, καθηγητές που απουσιάζουν χωρίς αντικατάσταση και ετοιμόρροπα κτίρια. Ο πρόεδρος της μαθητικής ένωσης USL, Ριάντ Ρανί, υποστηρίζει ότι σε ένα στα δύο σχολεία λείπει το 50% του βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης η μεταρρύθμιση της πλατφόρμας εισαγωγής στην τριτοβάθμια Parcoursup και η μείωση των κονδυλίων για τον στρατό.

Η κοινωνιολόγος Valérie Becquet βλέπει μια δυναμική που ξεκίνησε «από τα κάτω», απλώθηκε από σχολείο σε σχολείο και ενισχύθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Πέμπτη το κύμα πέρασε και στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τη φοιτητική οργάνωση Union étudiante, 29 πανεπιστήμια ήταν υπό κατάληψη ή αποκλεισμό.

Μπλόκα, δακρυγόνα και συλλήψεις ανηλίκων

Οι κινητοποιήσεις μετατρέπονται όλο και πιο συχνά σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Στο Σεν-Ντενί, πλήθη νέων στάθηκαν απέναντι σε αστυνομική δύναμη. Ένας μαθητής κρατούσε πλακάτ που ρωτούσε αν μπορούν να εξηγήσουν τις θέσεις τους χωρίς να δεχθούν δακρυγόνα. Οι μαθητές κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολική χρήση βίας. Για τρεις περιπτώσεις τραυματισμένων μαθητών έξω από αποκλεισμένα σχολεία, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει επιληφθεί και θα τις ερευνήσει η «αστυνομία των αστυνομικών» (IGPN).

Οι αριθμοί δείχνουν την κλιμάκωση. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο Λοράν Νουνιές ανέφερε 164 συλλήψεις και 180 σχολεία σε κινητοποίηση. Την Τρίτη οι συλλήψεις ήταν 440, κυρίως ανηλίκων. Την Τετάρτη ο υπουργός ανακοίνωσε 625 συλλήψεις και 83 τραυματισμένα μέλη των σωμάτων ασφαλείας και διαπίστωσε επέκταση του κινήματος. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ μέτρησε 119 τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς από την αρχή των κινητοποιήσεων. Ο Νουνιές υποστηρίζει ότι σε ορισμένα σημεία ταραξίες μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο για να υποκινήσουν βία.

Πολιτική θύελλα την ημέρα του προϋπολογισμού

Η κρίση ξέσπασε την ίδια μέρα που η κυβέρνηση παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2027, με σειρά ιδιαίτερα αντιδημοφιλών περικοπών. Το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη για διαχείριση της κρίσης. Σύμφωνα με το CNews, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς του να ακυρώσουν τις μετακινήσεις τους τις επόμενες ημέρες. Ο Ζεφρέ κάλεσε τα σχολεία που είναι αποκλεισμένα να κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως. Δήλωσε ότι η βία δεν θα στερήσει από τους μαθητές το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.

Η αντιπαράθεση έχει πάρει και κομματικό χαρακτήρα. Ο Νουνιές κατήγγειλε τη στάση της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά), της οποίας οι βουλευτές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα μαχητικοί στα μπλόκα. Από την άλλη πλευρά, εκπαιδευτικά συνδικάτα στηρίζουν τους μαθητές. Λένε ότι κανείς δεν πρέπει να εκπλήσσεται που ο θυμός εκφράζεται, και ότι ένα κίνημα που αγγίζει τόσα λύκεια τόσο γρήγορα δεν έχει ξαναγίνει, πράγμα που δείχνει πόσο βαθιά είναι η οργή.

huffingtonpost.gr