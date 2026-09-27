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Πάνω από 700.000 πιστοί κατέκλυσαν τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, προκειμένου να παρακολουθήσουν την υπαίθρια Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Λέων.

Οι ιαχές «Λέων, Λέων» και «Ζήτω ο Πάπας» αντηχούσαν κατά μήκος της δενδροφυτεμένης λεωφόρου, μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, από την πλατεία Κονκόρντ έως την Αψίδα του Θριάμβου.

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί πίσω από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας, προκειμένου να δει από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε στο σημείο με ανοιχτό παπικό όχημα.

Το όχημα σταματούσε συχνά, ενώ οι πιστοί ανέμιζαν λευκές και κίτρινες σημαίες του Βατικανού και ο Πάπας Λέων ευλογούσε ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά και μωρά, τα οποία εθελοντές έφερναν κοντά του.

Μπριζίτ Μακρόν και Μπερνάρ Αρνό μεταξύ των παρευρισκομένων

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου προέδρου, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ και ο Μπερνάρ Αρνό, δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH.

Επευφημίες ακούστηκαν από το πλήθος όταν ο Λέων ευχαρίστησε τον Θεό στο κήρυγμά του για την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας εντατικής τετραήμερης περιοδείας σε τρεις πόλεις, κατά τη διάρκεια της οποίας επιδιώκει να αποκαταστήσει το κύρος της Εκκλησίας μετά τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Υπαίθρια εξομολογητήρια

Την ίδια ώρα, κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων, καταγράφονται πρωτόγνωρες εικόνες. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, και εικόνες που δημοσίευσε ο ανεξάρτητος φωτογράφος Πολ Λαρουτουρού, δείχνουν πολυάριθμους καθολικούς κληρικούς να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο στο πεζοδρόμιο, δεχόμενοι πιστούς που ήθελαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν στον δρόμο.

✝️🇫🇷 Des confessions ont lieu dans la rue, sur les Champs-Élysées à Paris, à l’occasion de la venue du pape Léon XIV.pic.twitter.com/epmZbZMO4x — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 26, 2026

Si vous voulez vous confesser, y a des prêtres qui vous attendent le long des Champs-Élysées, avant la messe donnée par le pape Léon XIV place de la Concorde.



pic.twitter.com/6x7MyJsLLQ — ISHKA 🎒 (@zvonko2026) September 26, 2026

iefimerida.gr