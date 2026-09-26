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Πλήθος πιστών κατέκλυσε το Σάββατο τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, όπου ο Πάπας Λέων τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία, στο μεγαλύτερο γεγονός της επίσκεψής του στη Γαλλία. Περίπου 700.000 άνθρωποι έδωσαν το «παρών», με τον Ποντίφικα να καλεί τους Καθολικούς να αναζητούν την ευτυχία στην πίστη και όχι στα υλικά αγαθά.

Φωνές «Λέων, Λέων» και «Ζήτω ο Πάπας» αντηχούσαν κατά μήκος της δενδροφυτεμένης λεωφόρου, μήκους περίπου 2 χλμ. (1,2 μίλια), από την Πλατεία Κονκόρντ μέχρι την Αψίδα του Θριάμβου, καθώς ο κόσμος συνωστιζόταν στα φράγματα ασφαλείας για να δει τον Λέοντα καθώς έφτανε σε ένα ανοιχτό «παπομόμπιλ».

Le pape Léon XIV a descendu l'avenue des Champs-Élysées devant 700.000 personnes, selon le Vatican pic.twitter.com/RAHNlm2GhM September 26, 2026

Το όχημα σταματούσε συχνά, καθώς ο κόσμος κυμάτιζε λευκές και κίτρινες σημαίες του Βατικανού και ο Λέο ευλογούσε άτομα με αναπηρίες, παιδιά και μωρά που του έφερναν μπροστά εθελοντές.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου προέδρου, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις εν όψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου και ο Μπερνάρ Αρνό, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του γαλλικού ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH.

Επευφημίες ακούστηκαν από το πλήθος καθώς ο Λέων ευχαρίστησε τον Θεό στο κήρυγμά του για την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Γαλλία σε μια αστραπιαία περιοδεία τεσσάρων ημερών σε τρεις πόλεις, κατά τη διάρκεια της οποίας επιδιώκει να αποκαταστήσει το κύρος της Εκκλησίας μετά τα σκάνδαλα κακοποίησης που προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Πάπας είπε στους Καθολικούς ότι μόνο η πίστη τους θα τους προσφέρει αληθινή ευτυχία.

«Μόνο ο Θεός μπορεί να γεμίσει το κενό μέσα μας», είπε ο Πάπας.

Τo μήνυμα ειρήνης του Πάπα

Η Τζέραλντιν Παμπού, 42 ετών, που βρισκόταν μεταξύ όσων υποδέχτηκαν τον πρώτο Πάπα από τις ΗΠΑ, εξήρε τον Λέοντα για το γεγονός ότι συχνά υπερασπίζεται την ειρήνη, πριν από τη μεσημεριανή λειτουργία. Ο Πάπας δέχτηκε φέτος επίπληξη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επειδή επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δίνει έμφαση στην παγκόσμια ειρήνη», είπε. «Υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι.»

Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι είχαν εγγραφεί για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία, ενώ το Βατικανό εκτιμά ότι παρευρέθηκαν περίπου 700.000.

Messe à la Concorde : «Puisse ma présence confirmer votre foi», confie Léon XIV lors de son homélie. →https://t.co/075GVUZuxr pic.twitter.com/0DpHJPHVXb — Le Figaro (@Le_Figaro) September 26, 2026

Ο Πάπας, ο οποίος έχει καταδικάσει με σφοδρότητα την κατεύθυνση που ακολουθεί η παγκόσμια ηγεσία τους τελευταίους μήνες, προειδοποίησε σε ομιλία του την Παρασκευή στην έδρα της UNESCO, του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, στο Παρίσι, ότι ο ΟΗΕ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί βρίσκονται σε κρίση.

Επανέλαβε επίσης τη συχνή έκκλησή του προς τον κόσμο να επανεξετάσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας στους Γάλλους ηγέτες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέλλον όπου «ένας παράδεισος μηχανών» θα αναλάβει τον έλεγχο της Γης.

Ο Πιερ-Μαρί Εστιέν, 36 ετών, βρισκόταν επίσης στο πλήθος για τη λειτουργία του Λέοντα στο κέντρο του Παρισιού μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα μικρά παιδιά τους.

«Ζούμε σε μια εποχή μεγάλου υλισμού», είπε πριν από την άφιξη του Λέοντα. «Υπάρχει πολύ κακό γύρω μας, γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα μήνυμα ελπίδας και αγάπης».

Η Γαλλία, ένα κοσμικό κράτος όπου ο διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους κατοχυρώνεται με νόμο του 1905, έχει σημειώσει σταθερή μείωση της συμμετοχής στην Καθολική Εκκλησία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ακολουθώντας μια τάση που παρατηρείται και σε άλλες παραδοσιακά καθολικές χώρες.

Αν και η Γαλλική Επισκοπική Σύνοδος επισημαίνει αύξηση στις βαπτίσεις ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ 21.000 το περασμένο Πάσχα, μια έκθεση που δημοσίευσε η επίσημη στατιστική υπηρεσία INSEE έδειξε ότι μόνο το 25% των Γάλλων ηλικίας 18 έως 49 ετών αυτοπροσδιορίζονται ως καθολικοί, σε σύγκριση με το 43% πριν από μια δεκαετία.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του το Σάββατο στους νεοβαπτισμένους καθολικούς στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού πριν από τη Θεία Λειτουργία, ο Λέων προέτρεψε τη γαλλική Εκκλησία να μην είναι «αφελώς αισιόδοξη» σχετικά με την πρόσφατη αύξηση των πιστών.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε, να υποδεχτούμε και να προστατεύσουμε τη μικρή φλόγα που το Άγιο Πνεύμα άναψε στο σκοτάδι της νύχτας, τον μικροσκοπικό σπόρο που αγωνίζεται να αναπτυχθεί ακόμη και ανάμεσα στα αγκάθια», είπε.

Ο Λέων θα μεταβεί αργότερα το Σάββατο στη Λούρδη, όπου βρίσκεται ένα καθολικό προσκύνημα. Εκεί θα συναντήσει την Κυριακή επτά Γάλλους θύματα κακοποίησης από κληρικούς.

huffingtonpost.gr