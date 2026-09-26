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Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης απόδρασης 19χρονου υπόδικου από τα Αστυνομικά Κρατητήρια Λακατάμιας.

Ο 45χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος για το αδίκημα της συνέργειας μετά τη διάπραξη αδικήματος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη συνεχίζονται.

Πρόκειται για τον Medyan Al Shaban, 19 ετών, υπήκοο Συρίας, ο οποίος καταζητείται σε σχέση με υπόθεση απόδρασης από νόμιμη κράτηση, που διαπράχθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας, κατά την οποία τέθηκαν επί τάπητος τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας ενημέρωσε την ηγεσία για τις ενέργειες που έγιναν από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η απόδραση.