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Απάτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την απομίμηση στελεχών οδήγησε στην κλοπή €95 εκατ. από τη Fideuram, τον βραχίονα private banking της μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας, Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Περισσότερα από τα μισά χρήματα ανακτήθηκαν στη συνέχεια, ωστόσο περίπου €36 εκατ. εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το σχέδιο, για το οποίο έγραψε πρώτη η εφημερίδα Corriere della Sera, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν ο τότε Πρόεδρος της Fideuram, Πάολο Μολεσίνι, έλαβε μήνυμα μέσω WhatsApp που φαινόταν να προέρχεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Intesa Sanpaolo, Κάρλο Μεσίνα, ο οποίος ζητούσε επείγουσα βοήθεια για μια συναλλαγή στο εξωτερικό.

Ακολούθησε τηλεφωνική κλήση που φαινόταν να προέρχεται από ανώτερο εταίρο μεγάλης δικηγορικής εταιρείας, ο οποίος επιβεβαίωνε την εντολή. Σύμφωνα με τις πηγές, οι δράστες χρησιμοποίησαν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγουν τη φωνή του δικηγόρου.

Πιστεύοντας ότι το αίτημα ήταν γνήσιο, ο Μολεσίνι έδωσε εντολή στο οικονομικό τμήμα της Fideuram να πραγματοποιήσει σειρά μεταφορών σε λογαριασμούς του εξωτερικού, κυρίως στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ανέφεραν οι πηγές.

Η Intesa Sanpaolo και η Fideuram αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Fideuram εντόπισε γρήγορα ανωμαλίες στις μεταφορές και ενημέρωσε τράπεζες και αρχές σε αρκετές χώρες. Περίπου €53 εκατ. ανακτήθηκαν στη συνέχεια, μέσω συνεργασίας των αρχών στην Κίνα, την Πορτογαλία και την Ιταλία, σύμφωνα με τις πηγές.

Τα υπόλοιπα χρήματα δεν έχουν εντοπιστεί, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πέρασαν μέσω δικτύου λογαριασμών στο εξωτερικό και μετατράπηκαν σε κρυπτονομίσματα.

Ούτε ο Μολεσίνι ούτε άλλα στελέχη της Fideuram βρίσκονται υπό έρευνα, σύμφωνα με τις πηγές. Ωστόσο, εισαγγελείς στο Μιλάνο έχουν θέσει υπό έρευνα υπήκοο ξένης χώρας που ζει εκτός Ευρώπης, με την υποψία διάπραξης ηλεκτρονικής απάτης, ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο Μολεσίνι παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου τον Μάρτιο, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τότε, η Fideuram δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για την αποχώρησή του.

Πέρυσι, απατεώνες που χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν τη φωνή Ιταλού υπουργού έπεισαν τον επιχειρηματία Μάσιμο Μοράτι να μεταφέρει σχεδόν €1 εκατ. σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Τα χρήματα ανακτήθηκαν αργότερα.

ΚΥΠΕ