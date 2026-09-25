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Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από κατοικία, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λευκωσίας, στις 25/09/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.