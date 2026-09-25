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Στην απόκτηση του Γιώργου Βίκτωρος προχωρά η Ομόνοια. Η διοίκηση του συλλόγου της Λευκωσίας προχώρησε σε συμφωνία με την αντίστοιχη της Νέας Σαλαμίνας και θα εντάξει στο ρόστερ της τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό με τη μορφή δανεισμού, με δικαίωμα αγοράς με το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Μετά την πώληση του Παναγιώτου στην Ουτρέχτη και από τη στιγμή που δεν προχώρησε η απόκτηση έμπειρου ποδοσφαιριστή για την κάλυψη του κενού, οι πράσινοι στράφηκαν στην επιλογή ενός νεαρού στόπερ μέσω δανεισμού από άλλη κυπριακή ομάδα, καθώς το σχετικό μετεγγραφικό παράθυρο παραμένει ανοικτό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

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