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Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, ελληνικής σημαίας, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα.

Το πλοίο εκκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τήνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Στο BLUE CARRIER 2 μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διαθέσει συνολικά τέσσερα θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου RAFNAR, από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά.

Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη και ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος για την εναέρια εποπτεία της πυρκαγιάς, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP.

Το BLUE CARRIER 2 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,5 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Τήνου.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο ρυμουλκά και ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, κατευθύνονται προς την περιοχή δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία, δύο αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό.

Την ίδια ώρα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων Λιμεναρχείων και των φορέων διαχείρισης λιμένων, σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986.

Η ανακοίνωση της Attica Ferries

Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων. Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό.

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της Attica Ferries, η εταιρεία ενημερώνει ότι, μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίου BLUE CARRIER 2, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο φορτηγό πλοίο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνη Μπαλατσούκα, η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα, έχει επεκταθεί και σε άλλα σημεία του πλοίου και δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, με δύο περιπολικά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού, δύο πυροσβεστικά σκάφη και δύο ρυμουλκά, ενώ μεταβαίνουν στο σημείο επιπλέον δυνάμεις. Παράλληλα, η επιχείρηση παρακολουθείται και με drones.

Οι 29 επιβαίνοντες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το πλοίο και μεταφέρθηκαν, καλά στην υγεία τους, στην Τήνο με σκάφος του Λιμενικού. Για τον συντονισμό της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας θαλάσσιας αρωγής

ertnews.gr