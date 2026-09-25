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Κορυφώνεται η αγωνία στην Πλάκα για τους αγνοούμενους καθώς συνεχίζονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7:30 το πρωί. Πριν από λίγο, βρέθηκε μια γυναικεία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε ένα μισθωτήριο, που εικάζεται ότι ανήκει σε μια εκ των τουριστριών.

Την ίδια ώρα αναζητούνται έξι άτομα που σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας 30-40 ετών, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Είχαν κάνει κράτηση στο διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα Ίαν, ηλικίας 37 ετών. Από την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν τα αμερικανικά διαβατήρια του Ian και της Florida. Επίσης βρέθηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος – γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα οι τέσσερις άνθρωποι να βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της έκρηξης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση της Delta στις 15:30, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν.

Στον δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και 77χρονο Βρετανό.



Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν στο τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση.

Όσον αφορά στα αίτια της έκρηξης, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους, στελέχη της ΕΜΑΚ, με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες, και εκπαιδευμένο σκύλο. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) με επικεφαλής τον διοικητή Δημήτρη Δημακογιάννη.

Στο σημείο έφτασε λίγο πριν τις 20:00 και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς.

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Ειδικότερα ο κ. Δούκας ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα είπε: «υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».

«Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις» προσέθεσε ο κ. Δούκας ενώ έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη κατάσταση και τόνισε: «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτηρίου που έχει καταστραφεί».

Όπως είπε μέσω drones προσπαθούν να έχουν εικόνα και επισήμανε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο σημείο για να δουν τι ζημιές έχουν υποστεί τα διπλανά κτήρια. «Θα είναι εδώ και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Πολιτική Προστασία αλλά και τις υποδομές για να δούμε ακριβώς στα διπλανά κτήρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτήρια ζημιές και να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής».

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι είναι από αέριο: «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος», δήλωσε.

Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός

Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων απομακρύνουν μπάζα και υλικά από το σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η αιτία της έκρηξης εξετάζοντας αν αυτή προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες Αρχές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Το κτήριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης υπόγειο και ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτήριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης Ματθαίος Αρταβάνης. «Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», σημείωσε και προσέθεσε ότι ο άνδρας του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε κινητικά προβλήματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7:30 και κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα.

Πώς χρησιμοποιούνταν οι όροφοι του κτηρίου

Το κτήριο στην οδό Λυσικράτους 15 διέθετε ισόγειο και δύο ορόφους. Ο ισόγειος χώρος ήταν ακατοίκητος, ενώ το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου χρησιμοποιούνταν ως βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb. Στον δεύτερο όροφο βρισκόταν η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που πλέον αναζητείται.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει στρέψει το βάρος των ερευνών στα συντρίμμια του επάνω ορόφου, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της αστάθειας που έχει προκαλέσει η κατάρρευση.

Τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης του Airbnb

Για τα άτομα που εξετάζεται αν βρίσκονταν εντός του κτιρίου την ώρα της έκρηξης και της κατάρρευσης μίλησε ο Ανδρέας Μαρτζάκης, εκ των συνιδιοκτητών του Airbnb, που λειτουργούσε στον χώρο.

«Είχαμε δηλώσει τρία άτομα, με όνομα Φρέντερικ. Βγήκαν; Δεν βγήκαν; Δεν έχουμε εικόνα μετά την έκρηξη. Εγώ βρέθηκα από την πρώτη στιγμή εκεί. Airbnb είναι αυτό που έπεσε» σημείωσε. Ερωτηθείς αν είχε άτομα μέσα το κτίριο τονίζει: «Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Εμείς είχαμε τρία άτομα στον πρώτο όροφο. Και στον δεύτερο όροφο ήταν άλλοι δύο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η Πυροσβεστική δεν μας έχει ενημερώσει αν έχει ευρήματα μέσα».

Αναφορικά με τα πιθανά αίτια της έκρηξης ο κ. Μαρτσάκης σημείωσε ότι «εμείς δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο, ούτε φιάλες προπανίου και μπουκάλες υγραερίου, τίποτα. Εγώ μένω στα 50 μέτρα, εδώ. Έπινα καφέ και μόλις άκουσα βγήκα κατευθείαν έξω. Και βλέπω τον φίλο μου τον Αμπντούλ, τον Μίμη, και πάω να τον βγάλω από το αυτοκίνητο. Και βγήκε ο Αμπντούλ χτυπημένος με τα τζάμια, και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπως το είδατε, είναι κατεστραμμένο τελείως».

protothema.gr