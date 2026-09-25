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Τι άλλο θα ακούσουμε! Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι η πρώτη σίγουρη υποψηφιότητα για το 2028. Αλλά θα μας κρατά σε αγωνία μέχρι την επίσημη ανακοίνωση. Όχι τόσο εμάς, όσο το κόμμα του.

Είπε ότι αν «αν το Σαββατοκύριακο είναι μαύρα κι άραχνα και αδιέξοδο, και δεν κουνηθεί φύλλο (στο Κυπριακό), ο Αβέρωφ θα είναι υποψήφιος». Εντάξει, έλεγε από καιρό ότι η υποψηφιότητά του εξαρτάται από τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αλλά, επειδή εμείς γράφουμε από καιρό ότι αν υπάρξουν οποιεσδήποτε εξελίξεις δεν θα είναι ουσιαστικές, με προσδοκίες, ας θεωρήσουμε ότι είναι σίγουρη η υποψηφιότητά του για να προχωρήσει κάπως η ιστορία. Διότι και να κουνηθούν τα φύλλα θα είναι εύκολο να πεις ότι δεν κουνιούνται αρκετά και χρειάζεται κάποιος να τους φυσήξει δυνατά.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι αν θα είναι υποψήφιος μέσα από τις διαδικασίες του κόμματός του ή εκτός κόμματος και απέναντι. Γιατί όχι; Εδώ κι ο Χριστοδουλίδης απέναντι ήταν και εκλέγηκε. Ο Αβέρωφ γιατί όχι; Κάνει, όμως, ένα σοβαρό λάθος ο Αβέρωφ και θα το πληρώσει. Από τη μια, συνδέει την υποψηφιότητά του με το Κυπριακό –το μήνυμα είναι πως αυτός μπορεί να το λύσει, οι άλλοι διστάζουν– και από την άλλη, εκφράζει θέσεις που υιοθετούνται από μικρή μερίδα ψηφοφόρων. Λέει αυτό που πιστεύει φυσικά, αλλά μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιους ψηφοφόρους θέλει να κερδίσει, τους ψηφοφόρους του Βολτ; Ή κάτι τύπους που γράφουν σε ιστοσελίδες και δεν χρειάζεται δεύτερη ανάγνωση για να καταλάβεις ότι σκέφτονται σαν Τούρκοι.

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Τι άλλο θα ακούσουμε! Είπε ο Γιώργος Σολωμού του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ χτες ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη γα την απάντηση που έδωσε στον Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και η Μαρίνα Σάββα του ΑΚΕΛ το πήρε κατάκαρδα. Ε, όχι και συγχαρητήρια, είπε, είναι παρατραβηγμένο. Διότι είναι κάπως στα «σχέδια υπηρεσίας» να απαντούμε στην Τουρκία και στον Ερντογάν. Κάπως έτσι τα έλεγε με ένα χαμόγελο σαρκαστικό. Με τα «σχέδια υπηρεσίας» ότι είναι κάτι τυπικό, προκαθορισμένο, ας πούμε.

Εντάξει, ας μην πάρει συγχαρητήρια ο Χριστοδουλίδης, ούτε από το ΔΗΚΟ που του άρεσε η ομιλία. Εμείς, όμως, παλιές καραβάνες, ακούσαμε πολλές ομιλίες Προέδρων μας που αντί να απαντούν στον Ερντογάν μιλούσαν ως ικέτες γονατιστοί κατά το σφάξε με αγά μου να αγιάσω. Κάποιες ομιλίες δεν περιείχαν καν τη λέξη Τουρκία και Ερντογάν. Δεν θα πούμε παραδείγματα γιατί σεβόμαστε τη μνήμη τεθνεώτων. Αλλά, ας προσέχουν οι νεότεροι, δεν τους παίρνει με τους σαρκασμούς.

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Τι άλλο θα ακούσουμε! Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί τον Φειδία Παναγιώτου να τον σκοτώσει. Μάλλον προσελκύει ψεκασμένους. Πολύ περίεργο! Εδώ έχουμε κουμάσια και κουμάσια που έκαναν μεγάλες ζημιές στον τόπο και δεν τους απείλησε κανένας, ποιον έβλαψε ο χαρούμενος Φειδίας.

Βρε, Φειδία, μήπως σου κάνουν πλάκα και τους παίρνεις στα σοβαρά; Αν όχι, είναι επικίνδυνα τα πράματα, να πιέσουμε τον Φυτιρή να σου βάλει οκτώ αστυνομικούς να σε φυλάνε, όχι δύο.

Α, μίλησε και για τις προεδρικές εκλογές ο Φειδίας. «Είμαστε ανοικτοί σε όλα τα σενάρια και όλες τις συνεργασίες», είπε. Μα, πώς; Αφού θέλει να χαλάσει το σύστημα, τι έπαθε τώρα; Θέλει να μπει στο σύστημα; Η αντισυστημικότητα διαλύθηκε κιόλας;

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Τι άλλο θα ακούσουμε! Από το κατοχικό καθεστώς ήρθαν πάλι υπερφίαλες δηλώσεις του ψευδο-πρωθυπουργού Ουστέλ και του ψευδο-υπουργού Ερτουγρούλογλου. Νέα επίθεση εναντίον του Χριστοδουλίδη διότι, λένε, απηύθυνε «αυθάδεις και αγενείς παρατηρήσεις» προς τον Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και επαναλαμβάνουν, ξανά και ξανά, την ώρα που ο άλλος μιλά για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ευνοϊκό κλίμα, τα περί «ύπαρξης δύο ξεχωριστών λαών που ζουν δίπλα-δίπλα στο νησί, καθώς και δύο ξεχωριστών, ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών».

Τι να τους πεις τους καημένους; Αφού δεν βλέπουν ότι ο Χριστοδουλίδης μιλά στη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κι αυτοί παραμένουν παράνομοι να παριστάνουν τους κολαούζους του σουλτάνου! Άξιοι της μοίρας τους.