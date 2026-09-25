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Αναχωρώντας ο Πρόεδρος Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αμέσως μετά την ομιλία, τον πλησίασε ως είθισται η πολιτική ρεπόρτερ, Κέιτλαν Κόλλινς και, εντελώς «στο πόδι» αμφότεροι, τον ρώτησε: «Τα δύο τρίτα των Αμερικανών δεν πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν τον πόλεμο στο Ιράν. Εσείς, πότε νομίζετε ότι θα τελειώσει;». Κι η απάντησή του: «Εσύ, δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι εδώ και να καλύπτεις δημοσιογραφικά εμένα. Μου είχες πει ότι δεν θα με κάλυπτες. Δεν θα έπρεπε να ήσουν εδώ».

Να κι ένα ακόμα ερώτημα, από τον επιχειρηματία, ξενοδόχο και περιβαλλοντολόγο, Φώτη Κοκοτό, που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν γύρω μας και θεωρεί ότι πολλοί συνάδελφοί του σαν να μη νοιάζονται. Δεν έχει άδικο. Κι εδώ τώρα, στο «Χ», θέτει ένα ερώτημα καίριο, στο οποίο δίνει και την απάντηση:

«Γιατί βομβαρδίζει τις ορθόδοξες εκκλησίες η Ρωσία; Διότι αποσχίστηκαν από το δικό της Πατριαρχείο, της Μόσχας, το οποίο αποτελεί απλώς υποκατάστημα της FSB. Τα ίδια θέλει για κάθε ορθόδοξη εκκλησία που δεν υποτάσσεται στον δικό της Πατριάρχη. Φέσι τούρκικο!».

Στα δικά μου «πεζά» τώρα, ζητώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας της Λεμεσού (με την οποία «γνωριζόμαστε από παλιά»!), να προστατεύσει την ηρεμία και την ψυχική υγεία των πολιτών από τις ορδές των βαρβάρων με μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτες και με θηριώδη αυτοκίνητα με πειραγμένες εξατμίσεις και πιο πειραγμένη ακόμα ψυχική αταξία.

Πριν από κάποια χρόνια, πάλι είχα παραπονεθεί για τον εκκωφαντικό θόρυβο από ένα παραλιακό μαγαζί, το «La Isla», τώρα ερείπιο, που έβαζε άσχημη και εκκωφαντική μουσική στη διαπασών.

«Τι είδους μουσική;», με αιφνιδίασε ο επί καθήκοντι αστυνόμος. «Έχει σημασία αν έχει Μπαχ ή Heavy Metal;».

«Μα, ελληνική μουσική, που είναι τόσο ωραία, γιατί δεν βάζει;».

Τα χάπια μου γιατρέ!!!

Σε καμία σοβαρή και πολιτισμένη ευρωπαϊκή πόλη δεν γίνεται αυτό που «θριαμβεύει» μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό (για τις άλλες πόλεις της Κύπρου δεν γνωρίζω).

Γνωρίζω, όμως, ότι υποχρέωση του κράτους είναι μεριμνά και να προστατεύει τους πολίτες του από τη νυχτερινή κάθοδο των βαρβάρων!…

Να και κάτι εξίσου αδιανόητο: Χθες, ο ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ, Τίμοθι Τζ. Κέλλι, εξέδωσε ανάκληση της απόφασης του Λευκού Οίκου να αποκλείσει τρεις διαπιστευμένους δημοσιογράφους από το CNN, το MS NOW και το Politico.

Ψάχνοντας, βρήκα πολλά sites που διαφωτίζουν αγωνιούντες σαν και μένα. Ιδού, λοιπόν, ένα δείγμα από το Tick Counter για το τέλος της δεύτερης θητείας του Τραμπ, από χθες 24/9/2026:

800 ημέρες, 0 ώρες, 48 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα.

ΥΓ: Ο καθένας ας εκδηλωθεί όπως θέλει!

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Έργο της Άννας Παπαμαρκάκη Evans, με τίτλο «The White Mirror» (Ο Λευκός Καθρέφτης).