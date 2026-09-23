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Μετά και τον τερματισμό της έρευνας της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τις παρακολουθήσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, δικαίως αιωρείται η υποψία για εκστρατεία συγκάλυψης σχετικής με το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του Σάββα Αγγελίδη.

Προφανώς, ο κ. Σαββίδης δεν θέλει να γίνει η έρευνα που αφορά και το βιβλίο του Φάνη Μακρίδη «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων» (Εκδόσεις Αιγαίον 2026) και ακύρωσε την ίδια την (ανεξάρτητη) Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Μία ύποπτη σιωπή ακολούθησε αυτήν την απόφαση. Ούτε ο Σάββας Αγγελίδης έβγαλε άχνα, ως όφειλε, ούτε το Προεδρικό, ούτε κάποιος υπουργός.

Κι ύστερα, γράφει ο «Φ», θα ζητήσουν από τους πολίτες να σεβαστούν τη Νομική Υπηρεσία και άλλους θεσμούς, που έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, ειδικά με την ηγεσία των Σαββίδη – Αγγελίδη.

Έχω καλύψει πολλά ρεπορτάζ στη δημοσιογραφική μου πορεία. Το ερευνητικό της μέρος, ήταν πάντοτε εκείνο που ταυτόχρονα με παίδευε και με ενθουσίαζε.

Ασφαλώς, δεν μου επιτρέπεται να πανηγυρίζω για κάποιες αποκαλύψεις που λεκιάζουν τους θεσμούς. Ο έλεγχος κάθε πληροφορίας ήταν πάντα το «πρέπει» της όποιας δημοσιογραφικής έρευνας. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, προσγειώθηκε στο μιντιακό μας σύμπαν ο όρος «διαπλεκόμενα συμφέροντα».

Χωράει πολλές ερμηνείες. Η μία, που είναι εντελώς αδιαπραγμάτευτη, είναι ότι η επιλογή ή και ο διορισμός κάποιου σε υψηλό κρατικό αξίωμα, πρέπει η διαδικασία/ δοκιμασία να «περάσει» από επιτροπή που επιλέγεται από τους καλύτερους, και δεν θα τους ξέρει κανείς από τους ενδιαφερόμενους.

Δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη δική μας επιλογή, πέρασε ποτέ κάποιο τέτοιο …τεστ, ενώπιον «επιτροπής σοφών».

Μια Σκέψη της Ημέρας από την Γιασμίν Αμπντέλ-Ματζίντ, 35, Σουδανή συγγραφέα της διασποράς που, μεταξύ άλλων, έγραψε το αριστουργηματικό, φιλολογικό θρίλερ «Στη Θάλασσα» («At the Sea») . Ιδού ένα απόσπασμα:

«Μια δεξιότητα που πρέπει να κατέχει ο καθένας, είναι η ικανότητα να αλλάζει γνώμη. Και πρέπει, επίσης, να θυμόμαστε ότι όσο άσχημη, ή λαμπρή κι αν είναι μια συγκεκριμένη εμπειρία, δεν θα διαρκέσει για πάντα. Ο χρόνος περνάει…».

Μονόστηλο In Memoriam: Ένας νέος άνθρωπος, ο Γιώργος Χατζηιωάννου, οδηγούσε στην Αργάκα μια «μη εγγεγραμμένη» μοτοσικλέτα. Κάποια στιγμή, προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο, έπεσε χάμω και εκεί τελείωσε η ζωή του. Ήταν μόνο 16 χρονών.

Εικόνα της Ντροπής. Στον πεζόδρομο, στο ξεχασμένο «La Isla» της Λεμεσού, που απλώνεται από ανατολάς έως και δυσμάς. Κάποιοι, κάθονται στα παγκάκια για να πάρουν ανάσα. Και κάποιοι άλλοι, καπνίζουν και πετάνε τις γόπες τους χάμω.

Θα έκαναν, ή θα επέτρεπαν το ίδιο και στο σπίτι τους; Ένας επισκέπτης, να πετούσε τις γόπες του στη βεράντα του φίλου του; Όχι. Είναι θέμα πολιτισμού. Έτσι δεν είναι;

Persona Grata, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, δεν έκρυψε ποτέ το πάθος του για το βιβλίο. Μάλιστα, μέχρι πριν από κάποια χρόνια, αναρτούσε στον ιστότοπό του τα 10 καλύτερα βιβλία της χρονιάς. Δυστυχώς, δεν το συνέχισε, ίσως γιατί μπλέχτηκαν και εκδοτικοί οίκοι.

Όπως και να έχει, ο Ομπάμα, σχεδιάζει να προτείνει μια αρκετά μεγάλη συλλογή από βιβλία που τον επηρέασαν με πολλούς τρόπους.

Συγκεκριμένα, έχει φτιάξει ένα δικό του podcast, με τίτλο, «Ένα Σπουδαίο Βιβλίο με τον Μπαράκ Ομπάμα».

«Εξαιρετικά βιβλία με βοηθούσαν πάντα να καταλάβω σε βάθος ποιος είμαι και σε τι πιστεύω. Ξεχωρίζω έξι από αυτά, που με ακολουθούν όλη μου τη ζωή. Και, κάθε ένα έχει κάτι να μας πει, να μας διδάξει για την πορεία και εμπειρία μας στον κόσμο».

Στην αυριανή Στήλη, θα συνεχίσουμε με τα Βιβλία του Ομπάμα, ο οποίος έφτιαξε έναν κύκλο βιβλιόφιλων, που θα συζητήσουν τις επιλογές του.