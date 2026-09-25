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Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί είχε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Σε ανάρτηση στο Χ έγραψε ότι έγινε συζήτηση των βασικών πτυχών των τρεχουσών περιφερειακών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

”Υπογραμμίστηκε εκ νέου η σημασία του ουσιαστικού διαλόγου και της αποτελεσματικής διπλωματίας, με στόχο τη διαρκή αποκλιμάκωση στην περιοχή”, έγραψε ο κ. Κόμπος στο Χ.

📍New York ~ Met with the FM of the Islamic Republic of Iran @araghchi to discuss core aspects of ongoing regional developments, including ensuring freedom of navigation, in full respect with international law.



Reiterated the importance of comprehensive dialogue and effective… pic.twitter.com/n9s7ESIZ2J September 25, 2026

Ο Υπουργός συναντήθηκε και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Faisal bin Farhan Al Saud.

“Εκτιμώ ιδιαίτερα την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, με επίκεντρο την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας. Επαναβεβαιώθηκε η πλήρης αλληλεγγύη προς την Κυβέρνηση και τον λαό της χώρας”, έγραψε στο Χ ο κ. Κόμπος.

Επαφές πραγματοποίησε εξάλλου και με τον ομόλογό του του Κιργιστάν, Zheenbek Kulubaev, μετά την επίσκεψή του στο Μπισκέκ τον περασμένο Ιούλιο.

”Εξετάσαμε τα επόμενα βήματα στις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεργασία μας στο πολυμερές πλαίσιο. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για την πορεία των σχέσεων και τις προοπτικές στις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας”, ανέφερε στο Χ.

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Αγίου Μαρίνου, Luca Beccari, συζήτησαν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με βάση τις πρόσφατες επαφές υψηλού επιπέδου και την πολυμερή συνεργασία και στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Αγίου Μαρίνου.

Με τον ομόλογό του της Τανζανίας Mahmoud Kombo επαναβεβαίωσαν την αμοιβαία δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου των διμερών σχέσεων.

Ο ΥΠΕΞ συναντήθηκε και με τον Μέγα Καγκελάριο του Κυρίαρχου Τάγματος της Μάλτας, Ricardo Paterno di Montecupo. Η συζήτηση, έγραψε στο Χ, επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της υγείας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς ευάλωτες ομάδες.

ΚΥΠΕ