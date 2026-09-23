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Η Ομόνοια βρίσκεται στην 34η θέση της κατάταξης του FootballRanked για τις 50 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία Elo εκτός των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Το Elo είναι ένα σύστημα βαθμολόγησης που εκτιμά τη δυναμικότητα μιας ομάδας με βάση τα αποτελέσματά της και τη δυναμικότητα των αντιπάλων της. Μια νίκη απέναντι σε ισχυρό αντίπαλο δίνει συνήθως περισσότερους βαθμούς από μια νίκη απέναντι σε ασθενέστερο, ενώ μια απρόσμενη ήττα κοστίζει περισσότερο.

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