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Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) συνετρίβη στην περιοχή Άνγκλεσι, στη βόρεια Ουαλία. Οι δύο πιλότοι που επέβαιναν σε αυτό κατάφεραν να εκτιναχθούν εγκαίρως.

Η αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ότι οι δύο πιλότοι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα: «Δύο πιλότοι λαμβάνουν φροντίδα για τραύματα που εκτιμάται ότι είναι ελαφρά και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν αναφορές για ευρύτερες ζημιές ή τραυματισμούς».

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της συντριβής:

🚨 WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 — Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό αφορά αεροσκάφος τύπου Hawk T2, το οποίο είχε απογειωθεί από τη βάση RAF Valley. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Σημειώθηκε περιστατικό με αεροσκάφος RAF T2 Hawk που εκτελούσε πτήση από τη RAF Valley. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν».

BREAKING: Two RAF pilots have suffered minor injuries after ejecting from a training aircraft which crashed. pic.twitter.com/tBUIvd2Ehb September 23, 2026

Η RAF δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πιλότοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

protothema.gr