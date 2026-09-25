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Συνολικά 208 πρόσωπα, που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους, την τελευταία εβδομάδα, μέσω των διαδικασιών αναγκαστικής και εθελούσιας επιστροφής της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, από την αρχή του χρόνου αναχώρησαν από την Κύπρο 7,014 άτομα που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το 2026 έχει καταγραφεί περαιτέρω μείωση στον αριθμό των αφίξεων, οι οποίες ανέρχονται στις 1,126.