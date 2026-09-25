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Δύο νέες υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης για δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας, διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο.

Όπως πληροφορείται το philenews, χθες στο ΤΑΕ Πάφου έγιναν δύο καταγγελίες για χρηματικά ποσά που χάθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς, μετά από τη δήθεν πληρωμή εξωδίκων που παρέλαβαν οι παραπονούμενοι μέσω sms.

Η πρώτη καταγγελία έγινε από 35χρονο, ο οποίος κατήγγειλε ότι έλαβε μήνυμα από το Cytrafick για δήθεν πρόστιμο από τις κάμερες τροχαίας. Ο παραπονούμενος άνοιξε το λινκ για να πληρώσει και αργότερα διαπίστωσε ότι είχαν κάνει φτερά από το λογαριασμό του €795.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά 29χρονο, επίσης στην Πάφο, ο οποίος έλαβε ανάλογο μήνυμα, δήθεν για την εξόφληση πρόστιμου. Ο παραπονούμενος έχασε από τον τραπεζικό του λογαριασμό χρηματικό ποσό €1.025.

Η Αστυνομία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επιπλέον, ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτό τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας για την πληρωμή προστίμων ή και για άλλο λόγο.