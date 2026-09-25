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Για πολλά μίλησε ο Πρόεδρος στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα περισσότερα χιλιοειπωμένα, ειδικά η ετοιμότητα για επιστροφή στις συνομιλίες «από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά» και η προσήλωση σε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Κρατάμε την καταγγελία του Ερντογάν και της Τουρκίας και της μέγιστης υποκρισίας τους, κρατάμε και την αναφορά στην «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση» στη Γάζα, δίχως να ονοματίζεται αυτός που φταίει, δηλαδή το Ισραήλ. Κρατάμε την επίκληση και την επιστροφή στην επίκληση στο διεθνές δίκαιο, διότι πέρσι ο ίδιος Πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτό δεν θα μας οδηγήσει σε λύση και θα πρέπει να ταυτιστούμε με τους ισχυρούς της γης.

Μπορούσε να πει κι άλλα ο Πρόεδρος, δίχως να το παίζουμε ειδήμονες της διπλωματίας και αυτών των συνελεύσεων. Μια φορά τον χρόνο έχει τέτοια ευκαιρία και μπορούσε να αναφερθεί εκτενώς στον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών, στους δήθεν επενδυτές τρίτων χωρών (Ρωσία, Ιράν, Ισραήλ, Γερμανία, Βρετανία), λεπτομερώς στον εποικισμό και στην πολιτιστική γενοκτονία. Μπορούσε να αναφερθεί στις παραβιάσεις εντός της νεκρής ζώνης, στον κατοχικό στρατό, στις βάσεις που εγκαθιδρύονται στα κατεχόμενα.

Δυστυχώς, όμως, τις αναφορές του σε όσα διαπράττει η Τουρκία, ακολούθησε η έκφραση περίσσιας προθυμίας για επανέναρξη διαπραγματεύσεων, δίχως να τίθενται όροι για όλα τα πιο πάνω. Κάλεσε τον μέγα υποκριτή Ερντογάν να «επιτρέψει» ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, χωρίς να θέτει προϋποθέσεις πέραν του πλαισίου του ΟΗΕ και της διχοτόμησης που δεν θα γίνει αποδεκτή.

Δεν είναι ο πρώτος που μιλά με αυτό τον τρόπο ούτε περιμέναμε να απειλήσει τον Ερντογάν με κυρώσεις ή να δηλώσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ότι δεν θα πάει σε διαπραγματεύσεις αν δεν φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Δεν περιμέναμε να πει ότι αν δεν τερματιστεί ο εποικισμός, οι παράνομες αγοραπωλησίες, ο σφετερισμός, η περιβαλλοντική καταστροφή, οι καταστροφές εκκλησιών και κοιμητηρίων, δεν επιστρέφουμε στις συνομιλίες, αλλά θα το θέλαμε ως ένας λαός προσφύγων που εκλέγει προέδρους πρόθυμους για λύση και στο τέλος φταίμε που δεν έρχεται η περιβόητη λύση.

Ε πόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια για να διαβάζουμε τις ομιλίες εδώ στην Κύπρο μεταξύ μας και να μην αλλάζει τίποτα; Ας πουλούσε λίγο τσαμπουκά κι ας χτυπιούνταν οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί για την αναγνώριση και την ισότητα. Αφού ο Τούρκος δικτάτορας μίλησε για τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ας μιλούσε ο Πρόεδρος για τον χάρτη των κατεχομένων, για τα οδωνύμια, για τα τζαμιά, τα παράνομα πανεπιστήμια, το λαθρεμπόριο, τις στρατιωτικές ζώνες, την εθνοκάθαρση. Να υποχρέωνε τον Ερντογάν να του απαντήσει, για να φανεί πιο καθαρά η μέγιστη υποκρισία. Κι ας εξεγείρονταν αυτοί που χώνεψαν τον φασισμό και τη διχοτόμηση και ζητούν από εμάς να τα υπογράψουμε.