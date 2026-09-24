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Υπάρχει η πολιτική πτυχή του θέματος, υπάρχει και η οικονομική διάσταση της κατασκευής του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική πτυχή του ζητήματος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά, όμως, το οικονομικό σκέλος, είναι προφανές ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία εκφράζεται από τον υπουργό Οικονομικών.

Ο Μάκης Κεραυνός οφείλει, εκ της θέσεώς του, να αναδεικνύει τους κινδύνους και τα ρίσκα που ενδέχεται να εγκυμονεί ένα έργο όπως αυτό του GSI, δεδομένων των ευρύτερων γεωπολιτικών συνθηκών και, κυρίως, του παράγοντα Τουρκία. Το αν έχει δίκαιο ή άδικο επί της ουσίας, ή αν είναι ορθή η στάση που εκφράζει, είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τα κριτήρια με τα οποία ο καθένας προσεγγίζει το έργο και αξιολογεί τα οικονομικά, γεωπολιτικά και στρατηγικά δεδομένα.

Το ερώτημα, όμως, που αναφύεται κάθε φορά που επανέρχεται το ζήτημα -συνήθως μετά από κάποια παρέμβαση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος τοποθετείται έντονα επί του θέματος και ασκεί δημόσια κριτική στον υπουργό Οικονομικών- είναι πολύ συγκεκριμένο.

Με τον Μάκη Κεραυνό διαφωνεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος ή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη;

Διότι ο Μάκης Κεραυνός είναι ο υπουργός Οικονομικών της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, την οποία το ΔΗΚΟ στηρίζει και στην οποία έχει ισχυρή πολιτική παρουσία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, από την πλευρά του, έχει στηρίξει δημόσια τον υπουργό Οικονομικών σε κάθε σχετική τοποθέτησή του. Το ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, πράττει και ιδιωτικά.

Στην τελευταία συνέντευξή του στο Plus, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε πλήρως τη στήριξή του προς τον υπουργό Οικονομικών της Κυβέρνησής του και υποστήριξε ότι αυτή ακριβώς πρέπει να είναι η δουλειά ενός υπουργού Οικονομικών. Να αναδεικνύει τους κινδύνους και να επισημαίνει τα ρίσκα.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η NAVTEX για τη συνέχιση των ερευνών και των εργασιών πόντισης του καλωδίου και ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Άρα κάπου εδώ, το έργο έμπαινε θεωρητικά σε τροχιά υλοποίησης.

Την περασμένη Κυριακή, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και για τις κατά καιρούς διαφωνίες του, καθώς και για τις δηλώσεις του περί αντιφάσεων από πλευράς Κυβέρνησης, απάντησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αντιφάσεις.

«Για παράδειγμα, έχουμε χαιρετίσει τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος όχι μόνο έχει πει πως το έργο θα προχωρήσει, αλλά έχει ξεκαθαρίσει πως θα καταβληθούν όλα τα ποσά που οφείλει να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία με την έκδοση της NAVTEX από την Ελληνική Κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Μια απόλυτα ορθή θέση, με την οποία ως ΔΗΚΟ συμφωνούμε, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση θα μας αναβαθμίσει γεωστρατηγικά, θα προσφέρει ηλεκτρική επάρκεια και θα μειώσει τις τιμές του ρεύματος.

Από την άλλη, όμως, ο υπουργός Οικονομικών συνεχίζει να δαιμονοποιεί το έργο με κάθε ευκαιρία, χωρίς, ωστόσο, να μας παραπέμπει σε οποιεσδήποτε μελέτες ή και στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψή του. Επομένως, για εμάς εγείρεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα: Γιατί, κατά τον υπουργό Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προωθεί ένα έργο που, κατά τον ίδιο, θα είναι καταστροφικό για τη χώρα; Και αν διαφωνεί σε τέτοιο βαθμό ο υπουργός Οικονομικών με αυτό το έργο, γιατί τότε δεν παραιτείται;»

Εδώ, όμως, βρίσκεται και η ουσία της πολιτικής συζήτησης.

Δεν είναι παράδοξο ένας υπουργός Οικονομικών να επισημαίνει τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους ενός μεγάλου έργου. Ούτε είναι παράδοξο ένα κόμμα που στηρίζει την Κυβέρνηση να ζητά περισσότερες εξηγήσεις και τεκμηρίωση για τις επιφυλάξεις ενός υπουργού. Το πολιτικό παράδοξο δημιουργείται όταν η δημόσια αντιπαράθεση εμφανίζεται να στρέφεται επανειλημμένα εναντίον ενός υπουργού, ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει ότι τον στηρίζει και ταυτόχρονα επιμένει ότι το έργο θα προχωρήσει.