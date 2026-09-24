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«Μας προσβάλλετε, δίνουμε τα πάντα για να βγει η δουλεία. Στο ΓεΣΥ εφαρμόζοντα ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τον ΟΑΥ».

Με έντονο ύφος και σαφή τοποθέτηση ο παθολόγος Ανδρέας Ιωάννου, εκπροσωπώντας τους προσωπικούς γιατρούς του ΓεΣΥ και μιλώντας εκ μέρους του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, έδωσε απαντήσεις στα όσα οι βουλευτές προηγουμένως είχαν αναφέρει σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των προσωπικών γιατρών στο ΓεΣΥ.

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό «παραπεμπτικολόγοι», που απέδωσε επικαλούμενη γιατρούς, βουλευτής, ο κ. Ιωάννου είπε:

«Είναι προσβολή, τουλάχιστον για τους 150 ειδικούς παθολόγους που εγώ εκπροσωπώ να μας χαρακτηρίζουν παραπεμπτολόγους.

Υπάρχουν συνάδερφοι που δίνουν τα πάντα για να βγει η δουλειά.

Δεν δουλεύουμε μόνο με τα παραπεμπτικά. Υπάρχει ένα σεβαστός αριθμός συναδέρφων που κάνει αυτή τη δουλειά για πολλά χρόνια».

Ο κ. Ιωάννου εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ οι προσωπικοί γιατροί αναφερόμενος και στην ανομοιομορφία των ειδικοτήτων τους.

Υπενθύμισε ότι κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ δεν υπήρχε στην Κύπρο επαρκής αριθμός γιατρών με ειδικότητα τη γενική ιατρική και ως εκ τούτου εντάχθηκαν ως προσωπικοί γιατροί στο Σύστημα οι ειδικοί παθολόγοι.

«Οι ειδικοί που υπήρχαν τότε, ήταν παθολόγοι και ήταν γύρω στους 80, υπήρχαν κάποιοι λίγοι συνάδελφοι με ειδικότητα τη γενική ιατρική και οι υπόλοιποι ήταν γιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι πέρασαν από ταχύρρυθμη ειδική εκπαίδευση. Τώρα είμαστε γύρω στους 650 προσωπικούς γιατρούς, είμαστε γύρω στους 150 παθολόγους και άλλοι τόσοι σχεδόν της γενικής ιατρικής, οι γιατροί χωρίς ειδικότητα και βεβαίως οι παιδίατροι. Εκ των πραγμάτων υπάρχει ανομοιομορφία. Είμαστε γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και προσπαθούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά δηλαδή».

Η έντονη τοποθέτηση του κ. Ιωάννου, ήταν αποτέλεσμα των αρχικών τοποθετήσεων της πλειοψηφίας των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Οι βουλευτές είχαν κάνει αναφορά σε προσωπικούς γιατρούς οι οποίο δεν βλέπουν τους ασθενείς τους, εκδίδουν παραπεμπτικά προς ειδικούς γιατρούς και δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους.

Παράλληλα, έθεσαν θέμα μείωσης του ορίου δικαιούχων που δικαιούται να έχει εγγεγραμμένους στον κατάλογο του ο κάθε προσωπικός γιατρός υποστηρίζοντας ότι οι 2.500 που σήμερα προβλέπει η νομοθεσία «είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και οι γιατροί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα».

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Ιωάννου υπέδειξε ότι «οι γιατροί με εμπειρία πολλών χρόνων που είχαν τα ιατρεία τους σε λειτουργία και πριν το ΓεΣΥ έχουν και τη γνώση και την οργάνωση και μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς τους σωστά».