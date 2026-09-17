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Νέο τρόπο υπολογισμού των αμοιβών των ειδικών γιατρών εφαρμόζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, στο πλαίσιο των αλλαγών που συμφωνήθηκαν έπειτα από διαβουλεύσεις με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Η βασική αλλαγή αφορά την κατάργηση των δύο διαφορετικών τιμών μονάδας που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα σε 22 ειδικότητες και εξειδικεύσεις.

Κάθε υπηρεσία που παρέχει ένας ειδικός γιατρός μέσω του ΓεΣΥ αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Στο τέλος του μήνα, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κάθε ειδικότητας κατανέμεται με βάση το σύνολο των μονάδων που υπέβαλαν οι γιατροί της για αποζημίωση.

Μέχρι σήμερα, οι μονάδες κάθε γιατρού μέχρι ένα καθορισμένο όριο πληρώνονταν με υψηλότερη τιμή. Όσες ξεπερνούσαν το όριο αποζημιώνονταν χαμηλότερα.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 η διάκριση αυτή καταργήθηκε και όλες οι μονάδες αποζημιώνονται με την ίδια τιμή.

Αλλάζει η κατανομή, όχι το συνολικό ποσό

Ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε ειδικότητας δεν μειώνεται. Το ποσό που χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση της υψηλότερης τιμής θα παραμείνει διαθέσιμο και θα ενσωματωθεί στον υπολογισμό της νέας ενιαίας τιμής.

Στην πράξη, επομένως, δεν αλλάζει το μέγεθος του διαθέσιμου κονδυλίου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό κατανέμεται μεταξύ των γιατρών.

Όσοι συγκεντρώνουν μικρότερο αριθμό μονάδων ενδέχεται να λαμβάνουν ελαφρώς χαμηλότερη αμοιβή, επειδή καταργείται η αυξημένη τιμή για τις πρώτες μονάδες. Αντίθετα, γιατροί με μεγαλύτερη δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνουν ελαφρώς περισσότερα, καθώς όλες οι μονάδες τους θα έχουν πλέον την ίδια αξία.

Για παράδειγμα:

Γιατρός με 300 μονάδες λάμβανε €2.475 και πλέον θα λαμβάνει περίπου €2.438, δηλαδή €38 λιγότερα.

Γιατρός με 1.200 μονάδες λάμβανε €9.750 και θα συνεχίσει να λαμβάνει το ίδιο ποσό, χωρίς μεταβολή.

Γιατρός με 1.800 μονάδες λάμβανε €14.550 και πλέον θα λαμβάνει περίπου €14.625, δηλαδή €75 περισσότερα.

Από την αποκοπή στην επιβράβευση

Η δεύτερη αλλαγή αφορά τη σύνδεση των αμοιβών με τους δείκτες απόδοσης.

Από τον Απρίλιο του 2025 εφαρμοζόταν αποκοπή 5% από την τριμηνιαία αμοιβή γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όταν δεν επιτύγχαναν τον στόχο για την υποβολή αιτημάτων έκδοσης μακροχρόνιων παραπεμπτικών.

Στη θέση της δημιουργήθηκε χωριστός προϋπολογισμός, ο οποίος θα κατανέμεται αναλογικά στους γιατρούς που επιτυγχάνουν τους καθορισμένους δείκτες, χωρίς να μειώνεται για τον συγκεκριμένο λόγο η βασική αμοιβή των υπολοίπων.

Για τον δείκτη των μακροχρόνιων παραπεμπτικών, το νέο σύστημα ισχύει από την 1η Ιουλίου. Η πρώτη πρόσθετη πληρωμή θα γίνει τον Νοέμβριο και θα αφορά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο.

Ανάλογη επιβράβευση προβλέπεται και για την έκδοση παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου.

Το ανώτατο όριο των αποζημιούμενων μονάδων, στις 2,5 φορές τον μέσο όρο κάθε ειδικότητας, καθώς και οι οριζόντιοι περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τον τρόπο πληρωμής των ειδικών γιατρών από τον ΟΑΥ και δεν διαφοροποιούν τις συμπληρωμές ή τα δικαιώματα των ασθενών.