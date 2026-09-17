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Χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή μέχρι και την Παρασκευή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη. Τις απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 μποφόρ αλλά σε περιοχή καταιγίδας θα είναι μεταβλητοί με ισχυρές ριπές. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα, αλλά μέχρι αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή για να κυμανθεί πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακά άνοδος.