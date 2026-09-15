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Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Mποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του ανατολικού μισού. Οι άνεμοι θα καταστούν αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, μέχρι 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 16 στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή στα εσωτερικό. Την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.