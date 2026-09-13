Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανάσα από τα 40άρια και τοπικά βροχές, αναμένονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Από αύριο αναμένεται στην ατμόσφαιρα και αραιή σκόνη. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της πρωινής τοπικής χαμηλής νέφωσης και ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Το απόγευμα, ωστόσο, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι παροδικά θα καταστούν ισχυροί, έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια και περιοχές του εσωτερικού. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.