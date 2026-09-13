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Η βιτρίνα μοιάζει κανονική: εταιρείες ακινήτων, ανταλλακτήρια, εισαγωγές και εξαγωγές, ενεργειακές επενδύσεις, χαρτοφυλάκια και «φιλανθρωπίες». Πίσω όμως από τις νόμιμες εταιρικές επωνυμίες οι αμερικανικές κυρώσεις και οι ισραηλινές έρευνες αποκαλύπτουν μια ολόκληρη «Χαμάς ΛΤΔ» στην Τουρκία: έναν μηχανισμό σχεδιασμένο όχι μόνο για να συγκεντρώνει δωρεές, αλλά και για να παράγει χρήμα, να αποκρύπτει την προέλευσή του, να αλλάζει διαδρομές όταν εκτίθεται και να συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Αυτός ο μηχανισμός δεν έτυχε απλώς να εγκατασταθεί στην Τουρκία. Αναπτύχθηκε μέσα στον πολιτικό, τραπεζικό και επιχειρηματικό χώρο που του άνοιξε η Άγκυρα. Η Χαμάς απέκτησε ασφαλή μετόπισθεν, επιχειρηματική κάλυψη και διαύλους χρηματοδότησης. Η Τουρκία απέκτησε έναν μοχλό πίεσης εναντίον του Ισραήλ, κυρίως δε όχημα διεκδίκησης ηγεμονικού ρόλου στο παλαιστινιακό ζήτημα και επέκταση της επιρροής της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Στο τουρκικό σκέλος της δράσης της, η Χαμάς λειτουργεί ως εργαλείο -και ουσιαστικά ως υποχείριο- της περιφερειακής στρατηγικής του Ερντογάν. Το σκοτεινό οικονομικό της δίκτυο δεν συνυπάρχει απλώς με τα τουρκικά συμφέροντα· τα εξυπηρετεί.

Ο «ταμίας» της Κωνσταντινούπολης

Στην καρδιά του μηχανισμού εμφανίζεται ο Ζάχερ Τζαμπαρίν. Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών τον περιγράφει ως επικεφαλής του οικονομικού γραφείου της Χαμάς στην Τουρκία, διαχειριστή ετήσιου προϋπολογισμού δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και βασικό σύνδεσμο της οργάνωσης με τη Δύναμη Κουντς (τον βραχίονα εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν).

Οι ισραηλινές αρχές τοποθετούν το ίδιο πρόσωπο στην κορυφή του μηχανισμού της Χαμάς για τη Δυτική Όχθη. Στην περίπτωσή του, ο βολικός τουρκικός διαχωρισμός μεταξύ «πολιτικής» και στρατιωτικής Χαμάς καταρρέει: ο άνθρωπος του χρήματος εμφανίζεται ταυτόχρονα ως άνθρωπος των τρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Κεντρικό εργαλείο του υπήρξε το Redin Exchange (τουρκικό ανταλλακτήριο και δίαυλος μεταφοράς χρημάτων). Οι ΗΠΑ κατέγραψαν μεταφορά 10 εκατ. δολαρίων τον Μάρτιο του 2019 προς τις Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κασάμ (τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς), καθώς και 4 εκατ. από τη Δύναμη Κουντς τον Ιούλιο του 2018, 2 εκατ. από δίαυλο του Ιράν και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ τον Μάιο του ίδιου έτους και 5,5 εκατ. προς τον Τζαμπαρίν τον Ιούλιο του 2017.

Συνολικά, το Redin φέρεται να διακίνησε δεκάδες εκατομμύρια. Ως στελέχη του κατονομάστηκαν οι Μαρουάν αλ-Ράουι και Ισμαήλ Τας, ενώ η SMART (εταιρεία εισαγωγών και εξαγωγών), στην ίδια διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης, χαρακτηρίστηκε πιθανή βιτρίνα.

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος ήταν πολύ πιο φιλόδοξο. Το Επενδυτικό Γραφείο της Χαμάς (ο κεντρικός μηχανισμός διαχείρισης των επιχειρηματικών της συμμετοχών), σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, διαχειριζόταν, κατά τον χρόνο της ανακοίνωσης, χαρτοφυλάκιο άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αντί να εξαρτάται μόνο από το Ιράν ή τις δωρεές, η τρομοκρατική οργάνωση επένδυε σε κανονικές επιχειρήσεις, ώστε τα κέρδη τους να παράγουν μόνιμο εισόδημα.

Το δίκτυο περιελάμβανε εταιρείες στη Σαουδική Αραβία, στο Σουδάν, στην Αλγερία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο τουρκικός του πυρήνας ήταν η Trend GYO (εισηγμένη τουρκική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα). Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι το 2018 στοιχεία της Χαμάς κατείχαν περίπου το 75% του εκδομένου κεφαλαίου της Trend και ότι σχεδιαζόταν ιδιωτική έκδοση μετοχών άνω των 15 εκατ. δολαρίων προς ανώτερους αξιωματούχους του χαρτοφυλακίου.

Στις αμερικανικές ανακοινώσεις κατονομάστηκαν επίσης:

ο διευθύνων σύμβουλος Άμερ Καμάλ Σαρίφ αλ-Σάουα,

ο γραμματέας του χαρτοφυλακίου Άχμεντ Σάντου Τζάλεμπ,

ο Ουαλίντ Μοχάμεντ Μουσταφά Τζαντάλα και

> οι βασικοί μέτοχοι Αλαεντίν Σενγκιουλέρ, Γκιουλσάχ Γιγίτογλου και Άρουα Μανγκούς. Ο Μούσα Ντουντίν κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να κρύψει τη συνεχιζόμενη σχέση μεταβιβάζοντας την ιδιοκτησία.



Η Trend παραμένει στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, ενώ, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Δηλώνει ότι το 89,82% των μετοχών της βρίσκεται σε χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση και παρουσιάζει έργα στο Ουμρανίγε, στο Γκιορουκλέ και στο Αλιμπεϊκόι. Η ίδια αρνήθηκε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Χαμάς και η τουρκική κυβέρνηση… εξέπληξε ανακοινώνοντας ότι δεν εντόπισε κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι εταιρείες άλλαζαν, το σύστημα έμενε

Το 2023 και το 2024 άνοιξαν νέα κεφάλαια. Οι ΗΠΑ κατονόμασαν τον Χαρούν Νάσερ αλ-Ντιν ως επικεφαλής του Γραφείου της Ιερουσαλήμ και βασικό οικονομικό στέλεχος, τον Τζιχάντ Γιαγμούρ ως εκπρόσωπο της Χαμάς στην Τουρκία και τον Μεχμέτ Καγιά ως χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή για συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων.

Παράλληλα, το δίκτυο της οικογένειας Σαμλάχ -Ζουχάιρ, Άχμεντ, Αλάα και Ιμάντ- και το Al-Markaziya (ανταλλακτήριο, πρώην Al-Mutahadun) φέρονται να μετέφεραν δεκάδες εκατομμύρια από το Ιράν προς τις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Το Al-Markaziya και η Arab China Trading (εμπορική εταιρεία εισαγωγών και εξαγωγών) είχαν παρουσία στη Γάζα και στην Τουρκία, ενώ το Ισραήλ συνέδεσε τρία ανταλλακτήρια με 189 λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων.

Άλλο παρακλάδι οδηγεί στον Υεμενίτη επιχειρηματία Χαμίντ αλ-Άχμαρ, κάτοικο Τουρκίας και, κατά το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, χρηματοδότη της Χαμάς. Μαζί του μπήκαν σε καθεστώς κυρώσεων εννέα επιχειρήσεις, ανάμεσά τους οι τουρκικές Sabaturk (εταιρεία εξωτερικού εμπορίου), Vivid Enerji (εταιρεία ενεργειακών επενδύσεων) και Investrade (εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων). Το πλέγμα απλώνεται από το εμπόριο και την ενέργεια μέχρι το πετρέλαιο, τα ΜΜΕ και τις τηλεπικοινωνίες.

Οι «φιλάνθρωποι»

Καθώς τα ανταλλακτήρια και οι εταιρείες εκτίθεντο, το σύστημα μετακινείτο σε νέες διαδρομές. Η Filistin Vakfı (Ίδρυμα για την Παλαιστίνη) και ο πρόεδρός της, Ζεκί Αμπντουλάχ Ιμπραήμ Αραράουι, τέθηκαν το 2025 υπό αμερικανικές κυρώσεις για εράνους υπέρ της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς μετά την 7η Οκτωβρίου.

Το 2026 ακολούθησαν οι Ghazi Destek Derneği (τουρκικός σύλλογος υποστήριξης), Hayat Yolu (οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας) και Palestinian White Hands (Παλαιστινιακός Σύνδεσμος Βοήθειας και Αλληλεγγύης «Λευκά Χέρια»). Η πρώτη συνδέθηκε με ενίσχυση στελεχών και έργων που ωφελούσαν τη δράση της Χαμάς, η δεύτερη χαρακτηρίστηκε οικονομικός και τραπεζικός κόμβος, ενώ η τρίτη τοποθετήθηκε από αμερικανικά στοιχεία μέσα στον μηχανισμό ασφαλείας της στρατιωτικής πτέρυγας.

Τον Ιούλιο του 2026 οι αμερικανικές αρχές έβαλαν στο μικροσκόπιο και την El-Kahira for General Trading (εταιρεία γενικού εμπορίου). Η εταιρεία, με ιδιοκτήτη τον Χαλντούν Χάμις Ζακαρία Άλντεν και μετόχους τους Ζάιντ και Αμπντάλα αλ-Τζεμπούρι, κατηγορήθηκε ότι μετέφερε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τη Χαμάς και προσέφερε υπόγεια τραπεζική σε μετρητά και κρυπτονομίσματα. Το ίδιο σύστημα εξυπηρετούσε το Foxtrot (σουηδικό δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος). Η υπόθεση τεκμηρίωσε επίσημα και της διασύνδεση της μαφίας με την τρομοκρατική χρηματοδότηση.

Την ίδια περίοδο, ο Μοχάμεντ Γιούσεφ Χάσνα, γνωστός και ως Ορχάν Κορκμάζ, συνελήφθη στη Βρετανία κατόπιν αμερικανικού αιτήματος. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, ως ανώτερο στέλεχος διεθνούς φιλανθρωπικής οργάνωσης, συντόνιζε από την Τουρκία, μαζί με τον Γκάζι Χαμάντ, παραδόσεις χρημάτων και εφοδίων και απέκρυπτε πού κατέληγαν φορτία. Η οργάνωση είχε δηλώσει έσοδα 81,56 εκατ. δολαρίων για το 2024 και δαπάνες περίπου 91 εκατ. για φιλανθρωπικές δράσεις το επόμενο οικονομικό έτος.

Τα κατεχόμενα και ο ρόλος της Μαλαισίας

Αν η Τουρκία είναι το οργανωμένο «πίσω γραφείο» της Χαμάς, τα κατεχόμενα αποτελούν τη λιγότερο ορατή προέκταση του ίδιου συστήματος: διεθνής απομόνωση, τραπεζική εξάρτηση από την Άγκυρα, υπεράκτιες δομές, καζίνα και περιορισμένος εξωτερικός έλεγχος.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωνε το 2024 ότι οι διεθνείς συναλλαγές του κατεχόενου βορρά περνούν μέσω τουρκικών τραπεζών και ότι οι πρακτικές κατά του ξεπλύματος υπολείπονται των διεθνών προτύπων. Η Τουρκία δεν είναι απλώς ο πολιτικός προστάτης του ψευδοκράτους· είναι η χρηματοπιστωτική του πύλη.

Στο επίκεντρο μιας συγκεκριμένης καταγγελίας βρέθηκαν η Mondial Private International Banking Unit (διεθνής υπεράκτια τραπεζική μονάδα) και ο Τουρκοκύπριος τραπεζίτης Μπένσεν Σαφά. Δημοσίευμα της GFATF (ιδιωτική πλατφόρμα ερευνών για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) υποστήριξε το 2021 ότι ένας άξονας Μαλαισίας-κατεχομένων χρησιμοποιείτο ως κόμβος χρηματοδότησης της Χαμάς. Έφερε τη Mondial και τον Σαφά στο κέντρο της διαδρομής, επικαλούμενο σχέσεις με μέλη της μαλαισιανής βασιλικής οικογένειας.

Η Μαλαισία δεν εμφανίζεται στο κάδρο τυχαία. Ο πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ επισκέφθηκε τη Γάζα και συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς το 2013, ενώ την ίδια χρονιά ο Χάλεντ Μεσάαλ βρέθηκε στη Μαλαισία. Το 2014 η Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ) κατηγόρησε τη Χαμάς ότι εκπαίδευε εκεί στελέχη της σε αλεξίπτωτα πλαγιάς. Υπενθυμίζεται ότι και το τρομοκρατικό κύκλωμα της Χαμάς, το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κύπρο και προετοίμαζε —κατά την ομολογία μελών του— επιθέσεις στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη, είχε ως βάση εκπαίδευσής του τη Μαλαισία. Το 2018 δολοφονήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ ο μηχανικός Φάντι αλ-Μπατς, τον οποίο το Ισραήλ συνέδεε με οπλικά προγράμματα και μεταφορά χρημάτων.

Όσα συνέβησαν κατόπιν στη Mondial κάνουν τον φάκελο ακόμη πιο σκοτεινό. Το 2023 δικαστήριο στα κατεχόμενα της επέβαλε πρόστιμο 500.000 τουρκικών λιρών, επειδή παρεμπόδισε τον έλεγχο, δεν παρέδωσε έγγραφα και αρνήθηκε στους επιθεωρητές πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα.

Στις 17 περασμένου Ιουνίου δημοσιεύθηκε η ανάκληση της παράνομης άδειάς της. Η απόφαση επικαλέστηκε παραβάσεις της «νομοθεσίας» για τις διεθνείς τραπεζικές μονάδες και του «νόμου» κατά του ξεπλύματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, οι οποίες δεν διορθώθηκαν εγκαίρως. Δεν ανέφερε φυσικά τη Χαμάς.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: γιατί η ίδια -παράνομη- υπεράκτια τράπεζα, που είχε κατονομαστεί στην παλαιότερη καταγγελία, οδηγήθηκε τελικά στην ανάκληση της άδειάς της για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος και των κανόνων εποπτείας;

Το 2008, το αμερικανικό FinCEN (Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών) είχε προειδοποιήσει για υπεράκτιες τράπεζες, καζίνα και αδιαφανείς διαδρομές στα κατεχόμενα. Κατά την απόσυρση της προειδοποίησης το 2009, το FinCEN σημείωνε, πάντως, ότι η πραγματική προέλευση ορισμένων συναλλαγών ήταν αδιαφανής.

Σε αντίθεση με την Τουρκία, στα κατεχόμενα το κρίσιμο χρηματικό ίχνος δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Αυτό που ήδη υπάρχει είναι η υποδομή που μπορεί να το αποκρύβει: τουρκικές τραπεζικές πύλες, υπεράκτιες εταιρείες, αδιαφανείς δικαιούχοι, καζίνα και ακίνητα. Η διαδρομή της Mondial -από την καταγγελία έως την παρεμπόδιση των επιθεωρητών και, τελικά, την ανάκληση της «άδειάς» της από το ψευδοκράτος- είναι πολύ σοβαρή για να παραμείνει εκτός ουσιαστικής έρευνας. Και εκεί παραμένει, καθώς το ψευδοκράτος δεν υποχρεούται να λογοδοτεί σε κανέναν πλην της Άγκυρας.

Τα κατεχόμενα και ο ρόλος της Μαλαισίας

Αν η Τουρκία είναι το οργανωμένο «πίσω γραφείο» της Χαμάς, τα κατεχόμενα αποτελούν τη λιγότερο ορατή προέκταση του ίδιου συστήματος: διεθνής απομόνωση, τραπεζική εξάρτηση από την Άγκυρα, υπεράκτιες δομές, καζίνα και περιορισμένος εξωτερικός έλεγχος.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωνε το 2024 ότι οι διεθνείς συναλλαγές του κατεχόενου βορρά περνούν μέσω τουρκικών τραπεζών και ότι οι πρακτικές κατά του ξεπλύματος υπολείπονται των διεθνών προτύπων. Η Τουρκία δεν είναι απλώς ο πολιτικός προστάτης του ψευδοκράτους· είναι η χρηματοπιστωτική του πύλη.

Στο επίκεντρο μιας συγκεκριμένης καταγγελίας βρέθηκαν η Mondial Private International Banking Unit (διεθνής υπεράκτια τραπεζική μονάδα) και ο Τουρκοκύπριος τραπεζίτης Μπένσεν Σαφά. Δημοσίευμα της GFATF (ιδιωτική πλατφόρμα ερευνών για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) υποστήριξε το 2021 ότι ένας άξονας Μαλαισίας-κατεχομένων χρησιμοποιείτο ως κόμβος χρηματοδότησης της Χαμάς. Έφερε τη Mondial και τον Σαφά στο κέντρο της διαδρομής, επικαλούμενο σχέσεις με μέλη της μαλαισιανής βασιλικής οικογένειας.

Η Μαλαισία δεν εμφανίζεται στο κάδρο τυχαία. Ο πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ επισκέφθηκε τη Γάζα και συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς το 2013, ενώ την ίδια χρονιά ο Χάλεντ Μεσάαλ βρέθηκε στη Μαλαισία. Το 2014 η Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ) κατηγόρησε τη Χαμάς ότι εκπαίδευε εκεί στελέχη της σε αλεξίπτωτα πλαγιάς. Υπενθυμίζεται ότι και το τρομοκρατικό κύκλωμα της Χαμάς, το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κύπρο και προετοίμαζε —κατά την ομολογία μελών του— επιθέσεις στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη, είχε ως βάση εκπαίδευσής του τη Μαλαισία. Το 2018 δολοφονήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ ο μηχανικός Φάντι αλ-Μπατς, τον οποίο το Ισραήλ συνέδεε με οπλικά προγράμματα και μεταφορά χρημάτων.

Όσα συνέβησαν κατόπιν στη Mondial κάνουν τον φάκελο ακόμη πιο σκοτεινό. Το 2023 δικαστήριο στα κατεχόμενα της επέβαλε πρόστιμο 500.000 τουρκικών λιρών, επειδή παρεμπόδισε τον έλεγχο, δεν παρέδωσε έγγραφα και αρνήθηκε στους επιθεωρητές πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα.

Στις 17 περασμένου Ιουνίου δημοσιεύθηκε η ανάκληση της παράνομης άδειάς της. Η απόφαση επικαλέστηκε παραβάσεις της «νομοθεσίας» για τις διεθνείς τραπεζικές μονάδες και του «νόμου» κατά του ξεπλύματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, οι οποίες δεν διορθώθηκαν εγκαίρως. Δεν ανέφερε φυσικά τη Χαμάς.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: γιατί η ίδια -παράνομη- υπεράκτια τράπεζα, που είχε κατονομαστεί στην παλαιότερη καταγγελία, οδηγήθηκε τελικά στην ανάκληση της άδειάς της για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος και των κανόνων εποπτείας;

Το 2008, το αμερικανικό FinCEN (Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών) είχε προειδοποιήσει για υπεράκτιες τράπεζες, καζίνα και αδιαφανείς διαδρομές στα κατεχόμενα. Κατά την απόσυρση της προειδοποίησης το 2009, το FinCEN σημείωνε, πάντως, ότι η πραγματική προέλευση ορισμένων συναλλαγών ήταν αδιαφανής.

Σε αντίθεση με την Τουρκία, στα κατεχόμενα το κρίσιμο χρηματικό ίχνος δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Αυτό που ήδη υπάρχει είναι η υποδομή που μπορεί να το αποκρύβει: τουρκικές τραπεζικές πύλες, υπεράκτιες εταιρείες, αδιαφανείς δικαιούχοι, καζίνα και ακίνητα. Η διαδρομή της Mondial -από την καταγγελία έως την παρεμπόδιση των επιθεωρητών και, τελικά, την ανάκληση της «άδειάς» της από το ψευδοκράτος- είναι πολύ σοβαρή για να παραμείνει εκτός ουσιαστικής έρευνας. Και εκεί παραμένει, καθώς το ψευδοκράτος δεν υποχρεούται να λογοδοτεί σε κανέναν πλην της Άγκυρας.

Από την Πόλη στη Δυτική Όχθη

Η οικονομία της Χαμάς στην Τουρκία συνδέεται, βέβαια, με την τρομοκρατική δράση στις παλαιστινιακές περιοχές. Από το 2014 η Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ) μιλούσε για αρχηγείο στην Τουρκία που καθοδηγούσε δίκτυο στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, με περισσότερα από δύο εκατ. σέκελ για όπλα και κρησφύγετα. Ακολούθησαν η αποκάλυψη μιας «εμπορικής» διαδρομής προς τη Χεβρώνα, η στρατολόγηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Μπιρζέιτ, ο εντοπισμός ενός εξαμελούς δικτύου τρομοκρατών στη Ναμπλούς και οι μεταφορές εκατομμυρίων σέκελ μέσω μετρητών, εμπορευμάτων και συμψηφισμού χρεών.

Τον Ιούνιο του 2026 οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν δεκάδες επιθέσεις που κατευθύνονταν από στελέχη της Χαμάς στην Τουρκία. Σε χωριστή αποκάλυψη, ο ισραηλινός στρατός συνέδεσε τους Χουσεΐν Κάντρα και Μοχάμεντ Φάρα με δίκτυο που μετέφερε περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο σέκελ στη στρατιωτική πτέρυγα μέσω δεκάδων μεταφορέων και ανταλλακτών στην Τουρκία και στη Γάζα.

Η Άγκυρα επιμένει ότι συνομιλεί μόνο με την «πολιτική» Χαμάς και ότι οι επαφές της υπηρετούν τη διπλωματία. Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει δραματικά. Πρόκειται για την εικόνα μιας κυβέρνησης που προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση, επίσημες επαφές και χώρο εγκατάστασης – ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο διαδοχικά χρηματοδοτικά σχήματα μπορούσαν να αναπτύσσονται και να μεταλλάσσονται.

Η Τουρκία βγήκε το 2024 από τη «γκρίζα λίστα» της FATF (Διεθνής Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης), διαθέτει υπηρεσίες οικονομικών πληροφοριών και έχει αποδείξει ότι μπορεί να πλήξει – εάν θέλει – δίκτυα του ISIS (Ισλαμικού Κράτους) και της Αλ Κάιντα. Αυτό που απουσιάζει είναι οποιαδήποτε δημόσια ορατή αντίστοιχη έρευνα, έστω και για τα δεκάδες ονόματα και τις εταιρείες της Χαμάς που έχουν επισημανθεί από τις ΗΠΑ. Γιατί; Διότι η Τουρκία δεν χαρακτηρίζει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και συναντάται με την ηγεσία της ακόμη και σε επίπεδο προέδρου της χώρας. Αυτό της δίνει την ευχέρεια να αφήνει τις εκκλήσεις για τη διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων να πέφτουν στο κενό.



