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«Έρχονται εκλογές», είπε σε ομιλία του στη γενέτειρά του, τη Ριζούντα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλώντας έκπληξη στην Τουρκία, αφού η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι προγραμματισμένη να γίνει το 2028.

Το θέμα είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Hurriyet.

Το Σύνταγμα της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη προεδρική θητεία, επομένως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε περίπτωση που προκηρύσσονταν πρόωρες εκλογές.

«Και μέσα σε αυτή την ενότητα και την ομοψυχία, εύχομαι ο Θεός να μας χαρίσει ακόμη περισσότερες επιτυχίες και να διατηρήσει για πάντα αυτή την ενότητα και την ομοψυχία μας. Aμήν! Από εσάς προσδοκούμε και σε αυτό το ζήτημα, όπως κάνατε μέχρι σήμερα, να επιδείξετε την ίδια ενότητα, την ίδια σύμπνοια και την ίδια προσπάθεια.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ενότητας και ομοψυχίας, επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι, Θεού θέλοντος, θα έχουμε επιτυχία και τις εκλογές που πλησιάζουν, τις επερχόμενες εκλογές!» είπε ο Τούρκος πρόεδρος μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος.

skai.gr