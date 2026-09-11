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Η παγκόσμια οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν απέναντι στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η παγκόσμια οικονομική παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3% το 2026, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία παραμένουν αυξημένοι.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Julie Kozack, δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί.

Παράλληλα, οι πιέσεις που συνδέονται με το παγκόσμιο χρέος εντείνονται, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η οποία είχε ξεκινήσει μετά την κρίση του κόστους διαβίωσης το 2022, έχει ουσιαστικά ανακοπεί.

«Μέχρι στιγμής, παρά τους έξι μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα», σημείωσε η Kozack. Όπως εξήγησε, η αξιοποίηση των διαθέσιμων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου επέτρεψε σε ορισμένες χώρες να περιορίσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών διαταραχών, ενώ άλλες αναζήτησαν εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή υιοθέτησαν μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης.

«Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε τροχιά για παγκόσμια ανάπτυξη περίπου 3%. Ωστόσο, η αβεβαιότητα, όπως επισημαίνουμε εδώ και αρκετό καιρό, παραμένει υψηλή», τόνισε η ίδια.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026, στο 3,0%. Πρόκειται για αισθητά χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τον μέσο όρο ανάπτυξης 3,5% που καταγράφηκε το 2024 και το 2025.

Σύμφωνα με την Kozack, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίθετες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, το αρνητικό σοκ στην ενεργειακή προσφορά οδηγεί σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, των λιπασμάτων, των τροφίμων και άλλων βασικών εμπορευμάτων. Από την άλλη, ο τεχνολογικός κύκλος που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), δημιουργεί θετικές πιέσεις στη ζήτηση και στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί, καθώς αρκετές χώρες θα χρειαστεί να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παράλληλα, η ενεργειακή ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στις ενεργειακές αγορές.