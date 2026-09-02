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Νέες πιέσεις δέχονται την Τετάρτη οι αγορές κρατικών ομολόγων παγκοσμίως, με τις αποδόσεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών και το κόστος δανεισμού κρατών, επιχειρήσεων και καταναλωτών να αυξάνεται.

Το κύμα πωλήσεων εντείνεται καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί προς τα πάνω τις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό. Πρόσθετες πιέσεις προκαλούν η διόγκωση του δημόσιου χρέους και η αυξημένη προσφορά νέων τίτλων στις διεθνείς αγορές.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν σημείο αναφοράς για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η άνοδός τους μεταφράζεται σε υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, αλλά και σε μεγαλύτερες δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Προς το 5% το αμερικανικό 10ετές

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε στο 4,81%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Μια περαιτέρω άνοδος προς το 5% εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αναταράξεις στις ήδη νευρικές χρηματιστηριακές αγορές, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου και περιορίζοντας την ελκυστικότητα των μετοχών.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και στις αγορές της Ασίας. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας παρέμεινε πάνω από το 3%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Στην Αυστραλία, η απόδοση του αντίστοιχου τίτλου αυξήθηκε στο 5,198%, σε υψηλό άνω των 15 ετών.

Οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις αποδόσεις τους. Όταν οι επενδυτές πωλούν τίτλους και οι τιμές υποχωρούν, οι αποδόσεις και το κόστος δανεισμού αυξάνονται.

Πιέσεις σε Γερμανία και Γαλλία

Στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των γερμανικών ομολόγων Bund, που αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για την περιοχή, υποχώρησαν κατά 0,35% στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 3,38%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 0,37%, σε ιστορικό χαμηλό. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ενισχύθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,26%.

Το δεκαετές κόστος δανεισμού της Ισπανίας αυξήθηκε κατά σχεδόν δύο μονάδες βάσης, στο 3,84%, και της Πορτογαλίας κατά 3,8 μονάδες βάσης, στο 3,73%.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αυξήθηκε κατά σχεδόν έξι μονάδες βάσης, στο 4,08%, ενώ το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου ενισχύθηκε κατά 1,9 μονάδα βάσης, στο 5,28%.

Πληθωρισμός, χρέος και αυξημένη προσφορά τίτλων

Ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, Τσαρού Τσανάνα, ανέφερε ότι οι επενδυτές απαιτούν ολοένα υψηλότερες αποδόσεις, λόγω του πληθωρισμού, των δημοσιονομικών κινδύνων και του μεγάλου όγκου χρέους που διοχετεύεται στις αγορές.

«Αυτό σημαίνει ότι η πτώση των τιμών των ομολόγων μπορεί να ξεπεράσει τα όρια, με το 5% στα 10ετή ομόλογα των ΗΠΑ να φαίνεται όλο και πιο πιθανό, προτού οι αποδόσεις γίνουν αρκετά ελκυστικές ώστε να προσελκύσουν ξανά τους αγοραστές», ανέφερε.

Πρόσθετη πίεση ασκεί στην αγορά το κύμα εκδόσεων εταιρικών ομολόγων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες συγκεντρώνουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αυξημένη προσφορά εταιρικού χρέους ανταγωνίζεται τα κρατικά ομόλογα για τα κεφάλαια των επενδυτών, συμβάλλοντας στην άνοδο των αποδόσεων.

Ο επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της Nomura, Νάκα Ματσουζάουα, ανέφερε ότι «το άλμα παραγωγικότητας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μεταφραστεί σε υψηλότερους μισθούς».

«Αν αυτό συμβεί, τότε η οικονομία θα μπορεί να αντέξει τα υψηλότερα επιτόκια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ