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Στοχευμένα σχέδια χορηγιών για την στήριξη του τουριστικού κλάδου ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα σχέδια εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί για την ανάπτυξη του κλάδου, με βασικότερους πυλώνες (α) την περαιτέρω ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, (β) τον εμπλουτισμό των τουριστικών υπηρεσιών και (γ) την ενίσχυση των τουριστικών ροών στις λιγότερο δημοφιλείς τουριστικά περιοχές.

Τα σχέδια

Συγκεκριμένα, μιλώντας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής αναφέρθηκε στα πέντε σχέδια τα οποία ενέκρινε το Σώμα:

➧ Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων, Τουριστικών Καταλυμάτων και Κέντρων Αναψυχής στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.

➧ Σχέδιο Κινήτρων για την προσέλκυση εκδηλώσεων συνεδριακού τουρισμού για την περίοδο 2026-2029.

➧ Σχέδιο Κινήτρων για την προσέλκυση ξένων αθλητικών ομάδων για προετοιμασία για την περίοδο 2026-2029.

➧ Σχέδιο Κινήτρων για την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων.

➧ Σχέδιο Χορηγίας Χριστουγεννιάτικων Χωριών για το επόμενο έτος.

Αναπτυξιακές προκλήσεις για Τηλλυρία

Αναλύοντας τα προαναφερθέντα σχέδια, ο κ. Κουμής επισήμανε αρχικά ότι το «Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων, Τουριστικών Καταλυμάτων και Κέντρων Αναψυχής στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας» αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση σε μια περιοχή η οποία παρά τα φυσικά και πολιτιστικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αναπτυξιακές προκλήσεις.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και κέντρα αναψυχής που λειτουργούν στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, με ενίσχυση που καλύπτει το 85% των επιλέξιμων δαπανών και συνολικό προϋπολογισμό €1,5 εκατομμυρίου για την περίοδο 2026-2028.

Υψηλή εισοδηματική τάξη

Σε σχέση με το «Σχέδιο Κινήτρων για την προσέλκυση εκδηλώσεων συνεδριακού τουρισμού», ο κ. Κουμής είπε ότι αυτό αφορά μια ειδική μορφή τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός. «Η ουσιαστική τομή του συγκεκριμένου σχεδίου πλέον, είναι η τετραετής ισχύς του, που επιτρέπει στους διοργανωτές να προγραμματίζουν έγκαιρα τις εκδηλώσεις τους στην Κύπρο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις €150.000», ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς έχουν κυκλώσει εδώ και χρόνια το συγκεκριμένο είδος τουρισμού, καθώς μέσω αυτού μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της προσέλκυσης υψηλής εισοδηματικής τάξης τουριστών, της καταπολέμησης της εποχικότητας και της στήριξης περιοχών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν επιτύχει την προσέλκυση σημαντικού αριθμού επισκεπτών, όπως είναι η πρωτεύουσα και τα ορεινά.

Κάθοδος ομάδων

Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται και το σχέδιο για την παραχώρηση κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ξένων αθλητικών ομάδων. Το σχέδιο, όπως γίνεται αντιληπτό, στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του αθλητικού και προπονητικού τουρισμού στη χώρα και όπως εξήγησε ο κ. Κουμής, χαρακτηρίζεται επίσης από τετραετή ισχύ και απευθύνεται σε αθλητικές ομάδες, ομίλους, ομοσπονδίες και ακαδημίες του εξωτερικού, καθώς και στους οργανωτές ταξιδιών και τα αδειούχα τουριστικά γραφεία. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις €400.000. Το ιδιαίτερο κλίμα της χώρας μας κρίνεται αρκετά ελκυστικό για την προσέλκυση ομάδων, οι οποίες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εδώ τη χειμερινή – κατά κύριο λόγο – προετοιμασία τους. Κατ’ επέκταση, πρόκειται για ένα παράγοντα ο οποίος μπαίνει στην εξίσωση της προσπάθειας καταπολέμησης της εποχικότητας, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και πολλαπλασιαστικά, καθότι η κάθοδος στο νησί μιας δημοφιλούς ομάδας, μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών οπαδών της.

Χριστουγεννιάτικα χωριά και παράδοση

Τα δυο τελευταία σχέδια κινήτρων που ενέκρινε χθες το Υπουργικό αφορούν την ενίσχυση του θεσμού των χριστουγεννιάτικων χωριών και ευρύτερα των εκδηλώσεων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς επίσης και την ενίσχυση υλοποίησης βιωματικών εργαστηρίων. Ειδικότερα το ένα εκ των δυο σχεδίων αφορά στην υλοποίηση εργαστηρίων όπως παραδοσιακής χειροτεχνίας, μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και οινογαστρονομίας. Το σχέδιο, σύμφωνα με τον υφυπουργό Τουρισμού, στοχεύει στη σύνδεση του τομέα του τουρισμού με την παράδοση, την τοπική παραγωγή και την ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας. Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε €100.000.

Τέλος, το «Σχέδιο Χορηγίας Χριστουγεννιάτικων Χωριών» για το έτος 2027, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού με τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών. «Ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί, επιφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του συγκεκριμένου σχεδίου ανέρχεται στις €640.000», κατέληξε ο υφυπουργός.