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Ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την ξενοδοχειακή βιομηχανία θα αποτελούσε ο περιορισμός των συνολικών απωλειών γύρω στο 10% το 2026, μετά τη δύσκολη έναρξη της χρονιάς και το κύμα ακυρώσεων που επηρέασε την τουριστική περίοδο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης.

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ θετική είναι μέχρι στιγμής η εικόνα των κρατήσεων για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι πρώτες κρατήσεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και για τον Νοέμβριο, δημιουργώντας προσδοκίες για περαιτέρω κάλυψη του χαμένου εδάφους.

«Αν στο τέλος της χρονιάς οι απώλειες είναι γύρω στο 10%, η ξενοδοχειακή βιομηχανία θα ήταν ευχαριστημένη», ανέφερε ο κ. Αγγελίδης.

Από απώλειες 30% στην ανάκαμψη του καλοκαιριού

Οι μήνες Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για τον τουριστικό τομέα, με απώλειες που έφθασαν περίπου στο 30% και ακυρώσεις που επηρέασαν και το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, οι προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα, του Υφυπουργείου Τουρισμού και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως η ACTTA και η Hermes Airports, φαίνεται ότι απέδωσαν.

«Καλύψαμε αρκετό από το χαμένο έδαφος τον Ιούνιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα εάν συνυπολογιστεί ο μεγάλος αριθμός ακυρώσεων που είχε προηγηθεί.

Οι επιδόσεις των δύο μηνών δεν ξεπέρασαν εκείνες του 2025, το οποίο ο κ. Αγγελίδης χαρακτήρισε «ιστορική χρονιά», με σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία γεμάτα. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν, ωστόσο, ότι η φετινή καλοκαιρινή περίοδος εξελίχθηκε πολύ καλύτερα από όσο αναμενόταν μετά τις απώλειες της άνοιξης.

Στο 75%-80% οι πληρότητες Σεπτεμβρίου

Θετικά είναι τα μηνύματα για την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου, με τις ξενοδοχειακές πληρότητες τον Σεπτέμβριο να βρίσκονται κοντά στο 75%-80%.

«Ευελπιστούμε το ίδιο και για τον Οκτώβριο», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, σημειώνοντας ότι καταγράφονται ήδη, σε μικρότερο βαθμό, κρατήσεις για τον Νοέμβριο.

Η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και προκρατήσεις δύο έως τριών εβδομάδων. Η τάση αυτή θεωρείται ότι ευνοεί την Κύπρο, λόγω των καλύτερων καιρικών συνθηκών που διαθέτει το φθινόπωρο σε σύγκριση με τη νησιωτική Ελλάδα και τα νησιά της δυτικής Μεσογείου.

Η πορεία των κρατήσεων θα εξαρτηθεί και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Ελπίζουμε ότι οι εχθροπραξίες θα παραμείνουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα για την ψυχολογία του ταξιδιώτη, για να εισπράξουμε τους αριθμούς που ευελπιστούμε», δήλωσε ο κ. Αγγελίδης.

Δεν καλύπτει τα αυξημένα έξοδα η άνοδος των εσόδων

Αναφερόμενος στα στοιχεία για τα τουριστικά έσοδα, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ σημείωσε ότι η οριακή αύξηση που καταγράφηκε τον Ιούνιο δεν αρκεί για να αντισταθμίσει το αυξημένο λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα έξοδα, με αποτέλεσμα η άνοδος των εσόδων κατά 0,2% τον Ιούνιο να μην καλύπτει τις αυξήσεις του κόστους.

Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο του έτους εξακολουθεί να καταγράφεται μείωση των τουριστικών εσόδων κατά 12,3%.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο περιορισμός των συνολικών απωλειών γύρω στο 10% μέχρι το τέλος της χρονιάς θα αποτελούσε, σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, σημαντική επιτυχία για τον κλάδο.

Αναμονή για το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων

Για τη χειμερινή περίοδο, ο τουριστικός τομέας αναμένει τα τελικά προγράμματα πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών και των διοργανωτών ταξιδιών, ώστε να διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για τις προοπτικές της αγοράς.

Ο κ. Αγγελίδης υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν αμείωτες οι προσπάθειες προβολής της Κύπρου ως χειμερινού προορισμού, αλλά και η προετοιμασία για το 2027.

«Έχουμε δρόμο να καλύψουμε», ανέφερε.

Κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο παρέμειναν ανοικτά περίπου 60 ξενοδοχεία. Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο αριθμός θα αυξάνεται σταδιακά, με περισσότερες μονάδες να λειτουργούν ολόχρονα.

Πολλά ξενοδοχεία παρατείνουν ήδη τη λειτουργία τους μέχρι τον Νοέμβριο, ενώ άλλα ανοίγουν νωρίτερα ενόψει της θερινής περιόδου.

Νέα πλατφόρμα στατιστικών από τον ΠΑΣΥΞΕ

Ο ΠΑΣΥΞΕ σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα την πλατφόρμα Xenios Analytics, η οποία θα παρέχει μηνιαία στοιχεία για την πορεία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, η πλατφόρμα θα προσφέρει σαφή εικόνα για την πορεία των μελών του Συνδέσμου και πιο αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.