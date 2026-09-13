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Δύο νέα στεγαστικά σχέδια, με έμφαση στη στήριξη νέων και οικογενειών και στην αύξηση της προσιτής κατοικίας, προωθεί η Κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα ανέγερσης πρόσθετου ορόφου ή και κατοικίας σε υφιστάμενο σπίτι για τη στέγαση παιδιών ή εγγονιών, ενώ περίπου 570 κρατικά οικόπεδα θα διατεθούν στο 25% της αγοραίας αξίας τους.

Στη συνέντευξή του στο «Φ», ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρεται στη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης, στα αποτελέσματα των υφιστάμενων σχεδίων και στις παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς και διεύρυνση των επιλογών των πολιτών.

– Ανακοινώσατε πριν μερικές ημέρες δύο νέα στεγαστικά σχέδια. Μήπως αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα;

-Σε καμία περίπτωση. Αντίθετα όλα τα σχέδια καταγράφουν πολύ ικανοποιητική απόδοση, τα περισσότερα μάλιστα πέραν των προσδοκιών μας. Eκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η στεγαστική πολιτική δεν είναι μια στατική διαδικασία. Αξιολογούμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα των σχεδίων και των μέτρων που υλοποιούμε, ακούμε τους φορείς και, κυρίως, τις ανάγκες που καταγράφονται στην κοινωνία και, όπου χρειάζεται, βελτιώνουμε τα σχέδιά μας και προσαρμόζουμε τις παρεμβάσεις μας.

Στόχος μας είναι κάθε μέτρο να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και η στήριξη να φτάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες που τη χρειάζονται. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώσαμε την εβδομάδα που πέρασε δύο νέα στοχευμένα σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν τα υφιστάμενα εργαλεία και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

– Το πρώτο σχέδιο αφορά την ανέγερση πρόσθετου ορόφου σε υφιστάμενο σπίτι. Ποια ανάγκη καλύπτει;

-Έρχεται να αξιοποιήσει το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα. Δίνουμε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως αν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, να ανεγείρουν έναν πρόσθετο όροφο για τη στέγαση των παιδιών ή των εγγονιών τους. Με αυτόν τον τρόπο, μια οικογένεια μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία που ήδη διαθέτει, αντί να χρειάζεται να εξεύρει και να χρηματοδοτήσει μια εντελώς νέα στεγαστική λύση.

– Άρα, ουσιαστικά, δίνετε τη δυνατότητα σε μια οικογένεια να δημιουργήσει ένα δεύτερο σπίτι στο ίδιο τεμάχιο;

–Ακριβώς. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργηθεί μια πρόσθετη κατοικία, είτε εντός της υφιστάμενης οικοδομής είτε με επέκταση, προσθήκη ορόφου ή αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου. Η νέα μονάδα μπορεί να έχει δομήσιμο εμβαδόν μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα και, υπό προϋποθέσεις, μέχρι 180 τετραγωνικά μέτρα σε μεγαλύτερα τεμάχια. Για μια οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

– Το δεύτερο νέο σχέδιο αφορά τη διάθεση κρατικών οικοπέδων σε πολύ χαμηλή τιμή.

-Ναι, θέλουμε να αξιοποιήσουμε κρατική γη προς όφελος οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση κατοικίας, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και τις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται αυτά τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα θα διατίθενται στο 25% της αγοραίας αξίας τους. Πρόκειται, επομένως, για μια σημαντική μείωση του κόστους απόκτησης γης για τους δικαιούχους.

– Ποιοι θα μπορούν να επωφεληθούν από το σχέδιο;

-Δικαιούχοι είναι Κύπριοι πολίτες κάτω των 45 ετών, στη βάση συγκεκριμένων εισοδηματικών, οικογενειακών και άλλων κριτηρίων. Το σχέδιο καλύπτει οικογένειες με παιδιά, ζεύγη χωρίς παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. Στόχος μας είναι να δώσουμε πραγματική δυνατότητα σε νεαρές και χαμηλά ή μεσαία αμειβόμενες οικογένειες να ανεγείρουν τη δική τους κατοικία με σημαντικά μειωμένο κόστος.

– Πόσα οικόπεδα θα διατεθούν και πού θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση;

-Το επόμενο διάστημα περίπου 570 οικόπεδα σε όλες τις επαρχίες. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με πρόσθετους διαχωρισμούς οικοπέδων σε κοινότητες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές, γιατί η στεγαστική πολιτική μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει παράλληλα ως εργαλείο ενίσχυσης και αναζωογόνησης της υπαίθρου.

– Πώς μπορεί μια ενδιαφερόμενη οικογένεια να συμμετάσχει;

-Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται μέσω των Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων. Τα προκαταρκτικά αιτήματα θα διαβιβάζονται στη συνέχεια στις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις, ώστε να αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης και διαχωρισμού των προτεινόμενων τεμαχίων. Οι αναλυτικοί οδηγοί και των δύο νέων στεγαστικών σχεδίων θα αναρτηθούν τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

– Τα δύο νέα σχέδια είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα;

-Όχι, και δεν υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Το στεγαστικό είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί πολλές και διαφορετικές παρεμβάσεις. Τα δύο νέα σχέδια αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής που υλοποιούμε, η οποία στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν ή να εξασφαλίσουν προσιτή στέγη.

– Έχετε εικόνα για τα αποτελέσματα των υφιστάμενων στεγαστικών σχεδίων;

Ήδη υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το Στεγαστικό Σχέδιο για νέους και νεαρές οικογένειες μέχρι 41 ετών στήριξε 700 δικαιούχους, με συνολική δαπάνη €26 εκατομμυρίων. Η αρχική προκήρυξη ήταν για 400 δικαιούχους όμως αυξήσαμε το ποσό για να λάβουν ενίσχυση όλοι όσοι οι αιτήσεις τους δεν απορρίφθηκαν. Η μεγάλη ανταπόκριση δημιουργεί την προοπτική επαναπροκήρυξης του σχεδίου, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι. Παράλληλα, για τα Στεγαστικά Σχέδια για ορεινές, ακριτικές, μειονεκτικές περιοχές έχουν, κατά την περίοδο 2023-2026, εγκριθεί 1.075 αιτήσεις, με συνολική δαπάνη €43 εκατομμυρίων.

– Ο δεύτερος άξονας είπατε ότι στοχεύει στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος, δηλαδή της προσφοράς…

-Εκεί τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο θετικά. Την επόμενη τριετία αναμένεται να προστεθούν στην αγορά περισσότερες από 4.100 οικιστικές μονάδες μέσω των σχεδίων πολεοδομικών κινήτρων και Built to Rent. Από αυτές, οι 1.142 θα διατεθούν για προσιτή αγορά ή ενοικίαση. Επίσης προχωρούν οι διαδικασίες για το Σχέδιο Ανέγερσης Προσιτών Κατοικιών σε Κρατική Γη, με στόχο τη δημιουργία 460 σύγχρονων και ποιοτικών κατοικιών για νέους και οικογένειες, σε πολύ προσιτό ενοίκιο.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί, έχουν επιλεγεί τα πρότυπα σχέδια των αναπτύξεων και προχωρούμε στα επόμενα στάδια υλοποίησης. Προχωρούν επίσης τα σχέδια για φοιτητική και συλλογική διαμονή, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για φοιτητές και εργαζομένους.

Ο ΚΟΑΓ κτίζει περισσότερες από 700 μονάδες

– Σημαντικός πυλώνας της στεγαστικής πολιτικής ήταν και η ενίσχυση του ΚΟΑΓ. Ανταποκρίνεται σε αυτή την αποστολή;

Έχουμε επανενεργοποιήσει και ενισχύσει τον ΚΟΑΓ ως βασικό βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής του κράτους. Αυτή τη στιγμή, συνολικά 702 οικιστικές μονάδες βρίσκονται σε υλοποίηση, αδειοδότηση ή σχεδιασμό, ενώ προωθείται και η δημιουργία 135 οικοπέδων. Επίσης, από τα σχέδια πολεοδομικών κινήτρων και Built to Rent αναμένεται να εισρεύσουν περισσότερα από €22 εκατομμύρια στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Κατοικίας του ΚΟΑΓ, για τη δημιουργία περίπου 250 επιπλέον μονάδων από τον Οργανισμό.

15.000 σπίτια νωρίτερα στην αγορά με ταχεία αδειοδότηση

– Υποστηρίζετε συχνά ότι στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος συμβάλλει και η μεταρρύθμιση της αδειοδότησης της ανάπτυξης. Αυτό γίνεται λόγω της πιο γρήγορης εισδοχής στην αγορά νέων μονάδων;

-Ακριβώς. Πέραν της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών, στόχος είναι η ταχύτερη είσοδος στην αγορά νέων μονάδων. Τα αποτελέσματα της ταχείας αδειοδότησης είναι πολύ ικανοποιητικά. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, 2.533 μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες αδειοδοτήθηκαν σε 40 εργάσιμες ημέρες, και 1.242 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν σε 80 εργάσιμες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι 15.000 νέες οικιστικές μονάδες θα μπουν στην αγορά περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα.

– Στόχος της αύξησης της προσφοράς είναι η εξισορρόπηση και ενδεχομένως η μείωση των τιμών. Μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Οι τιμές δεν επηρεάζονται μόνο από την προσφορά και τη ζήτηση. Το κόστος ανάπτυξης μιας κατοικίας επηρεάζεται από παράγοντες όπως το κόστος ενέργειας, τις διεθνείς τιμές των δομικών υλικών, τα επιτόκια και γενικότερα τις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Επίσης, η επίδραση της αύξησης της προσφοράς στις τιμές δεν είναι άμεση αλλά σταδιακή. Μεγάλο μέρος των κατοικιών που προκύπτουν από τις πολιτικές μας βρίσκεται ακόμη σε στάδιο υλοποίησης και δεν έχει ενταχθεί πλήρως στην αγορά.

– Αυτό σημαίνει ότι χωρίς τη στεγαστική πολιτική τα πράγματα θα ήταν χειρότερα;

Χωρίς τις παρεμβάσεις αυτές, οι πιέσεις στην αγορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Στόχος μας είναι περισσότερη προσφορά, περισσότερες επιλογές, ταχύτερη υλοποίηση και ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Η στέγαση αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών, το δημογραφικό, την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε και να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο και κάθε δυνατότητα του Κράτους.