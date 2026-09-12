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Αλλαγές επιφέρει νομοσχέδιο στις εγγραφές αλλοδαπών συζύγων Κυπρίων που διαμένουν στο εξωτερικό με σκοπό τη διευκόλυνσή τους μετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Τερματίζεται η απαίτηση για διαμονή τριών ετών στην Κύπρο και αντικαθίσταται με έξι μήνες, ενώ κανένα δικαίωμα δεν αποκτούν όσοι έρχονται από τα κατεχόμενα παράνομα.

Το σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών και προβλέπει:

(α) Tην καλύτερη διασαφήνιση των προϋποθέσεων για εγγραφή αλλοδαπού συζύγου Κύπριου πολίτη που διαμένει στο εξωτερικό με τον/την Κύπριο πολίτη και την απαίτηση όπως η διαμονή να μην είναι μικρότερη των πέντε ετών˙

(β) Tη μείωση της απαίτησης των τριών ετών διαμονής στην Κύπρο σε τουλάχιστο έξι μήνες, στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού, όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης, νοουμένου ότι ο γάμος διήρκησε τουλάχιστον τρία χρόνια.

Προβλέπεται επίσης ότι ο υπουργός Εσωτερικών μπορεί, όταν υποβληθεί αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο και δοθεί διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία, να μεριμνήσει για την εγγραφή ως πολίτη της Δημοκρατίας, οιουδήποτε προσώπου, που είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας πρόσωπο και που ικανοποιεί τον Υπουργό ότι:

– Είναι ο/η σύζυγος ή ο χήρος ή η χήρα πολίτη της Δημοκρατίας ή, ήταν ο/η σύζυγος προσώπου το οποίο, αν δεν είχε αποβιώσει, θα είχε καταστεί ή θα είχε δικαίωμα να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας·

– Διαμένει με το/τη σύζυγο του στην Κύπρο για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριών χρόνων.

– Είναι καλού χαρακτήρα.

– Προτίθεται να εξακολουθήσει να διαμένει στη Δημοκρατία ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατελεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομική Δύναμη της Δημοκρατίας και μετά την εγγραφή του ως πολίτη της Δημοκρατίας:

Όλα τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός εισέρχεται ή παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία. Επίσης ο υπουργός δύναται να εξαιρέσει από την εφαρμογή των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης αλλοδαπό/ή σύζυγο Κύπριου πολίτη που παρέμενε παράνομα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι πρόσωπο που απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν δύναται να μεταφέρει το δικαίωμα εγγραφής ως Κυπρίου πολίτη σε τέκνο του που δεν είναι τέκνο του/της συζύγου ή σε επόμενο αλλοδαπό ή αλλοδαπή σύζυγο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τέλος, διευκρινίζεται πως ο όρος «διαμένει με το/τη σύζυγο της/ του στην Κύπρο» σημαίνει διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο τουλάχιστο για έξι μήνες κάθε χρόνο και, με εξαίρεση τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην πρώτη επιφύλαξη, η συνολική διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο κατά την περίοδο των τελευταίων τριών χρόνων, αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να μην είναι λιγότερη από δύο χρόνια.