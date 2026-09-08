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Αλλαγή στα δεδομένα γύρω από το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου και την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, φέρνει μια αποκαλυπτική έρευνα της εφημερίδας Haaretz, η οποία καίει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τροποποιεί το αφήγημά του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Νετανιάχου ότι ο Γιαχία Σινουάρ σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ περίπου δέκα ημέρες πριν από τη σφαγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να υποβάθμισε τη σημασία της προειδοποίησης, εκτιμώντας ότι η Χαμάς σχεδίαζε να κινηθεί κυρίως στη Δυτική Όχθη και διαβεβαιώνοντας τον ηγέτη των ΗΑΕ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη συνομιλία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η 45λεπτη συνομιλία και η προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ

Η Haaretz, επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμες ξένες πηγές με γνώση του περιεχομένου της συνομιλίας, αναφέρει ότι ο Μπιν Ζαγέντ επικοινώνησε με τον Νετανιάχου περίπου δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου. Η συνομιλία φέρεται να διήρκεσε περίπου 45 λεπτά και ο πρόεδρος των ΗΑΕ προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, προετοίμαζε μια μεγάλη επιχείρηση.

Ο Μπιν Ζαγέντ φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και να υπονομεύσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες είχαν οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη. Κατά το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου απάντησε ότι θεωρούσε πως η Χαμάς είχε περισσότερο στραμμένο το ενδιαφέρον της στη Δυτική Όχθη και διαβεβαίωσε τον συνομιλητή του πως το Ισραήλ ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή.

Η προειδοποίηση που δεν έφτασε στους αρχηγούς ασφαλείας

Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια του ρεπορτάζ της Haaretz είναι ότι ο Νετανιάχου δεν μετέφερε στη συνέχεια την προειδοποίηση στους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας. Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρονέν Μπαρ, και ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Χέρτσι Χαλεβί, δήλωσαν στη Haaretz ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την προειδοποίηση που φέρεται να είχε μεταφέρει ο πρόεδρος των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πληροφορία είχε ξεκινήσει από επαφές στις οποίες συμμετείχε Παλαιστίνιος μεσολαβητής, ο οποίος διατηρούσε διαύλους τόσο με τη Χαμάς όσο και με Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Σινουάρ φέρεται να είχε μεταφέρει μέσω αυτού του διαύλου ότι ετοίμαζε έναν «zilzal», δηλαδή έναν «σεισμό». Στη συνέχεια φέρεται να μίλησε για τη «μητέρα όλων των εκπλήξεων» και για μια «τρομακτική επιχείρηση».

Το μήνυμα έφθασε τελικά στην ηγεσία των ΗΑΕ αλλά και, στις 15 Σεπτεμβρίου, στη Σιν Μπετ.

«Είμαστε σε πορεία σύγκρουσης»

Ο Ρονέν Μπαρ φέρεται να ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις δηλώσεις Σινουάρ και δύο ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση ασφαλείας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Στη συγκεκριμένη σύσκεψη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τότε επικεφαλής της Σιν Μπετ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ βρισκόταν «σε πορεία σύγκρουσης» και εισηγήθηκε είτε μια ισχυρή επιθετική ενέργεια είτε σημαντική ενίσχυση των αμυντικών μέτρων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενόψει των εβραϊκών εορτών.

Η συζήτηση, ωστόσο, φέρεται να ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Όταν η ηγεσία των Εμιράτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν είχε αντιδράσει επαρκώς στις πληροφορίες, ο Μπιν Ζαγέντ φέρεται να αποφάσισε να επικοινωνήσει απευθείας με τον Νετανιάχου.

Και αιγυπτιακή προειδοποίηση στον Νετανιάχου

Η έρευνα της Haaretz αναφέρει ότι δεν ήταν μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που επιχείρησαν να προειδοποιήσουν το Ισραήλ. Περίπου την ίδια περίοδο, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, Αμπάς Κάμελ, φέρεται να επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και να τον προειδοποίησε ότι η Χαμάς ετοίμαζε «κάτι ασυνήθιστο, μια τρομακτική επιχείρηση». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε ότι η κατάσταση στη Γάζα βρισκόταν υπό έλεγχο και ότι το Ισραήλ είχε εκείνη την περίοδο στρέψει την προσοχή και σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνάμεών του στη Δυτική Όχθη.

Κατά το δημοσίευμα, καμία από τις δύο αυτές προειδοποιήσεις δεν αναφέρθηκε από τον Νετανιάχου σε μεταγενέστερη σύσκεψη για τη Γάζα και τη Χαμάς, την 1η Οκτωβρίου, μόλις έξι ημέρες πριν από την επίθεση. Ανώτερο στέλεχος της Σιν Μπετ που επικαλείται η έρευνα εκτιμά ότι, εάν οι υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν τις προειδοποιήσεις αυτές, ίσως να είχαν ερμηνεύσει διαφορετικά τόσο τα προηγούμενα μηνύματα του Σινουάρ όσο και τη στάση της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις.

«Κατάφωρο ψέμα»

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς της έρευνας. «Κατάφωρο ψέμα. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από εκείνον», ανέφερε στην απάντησή του. Η Haaretz σημειώνει ότι ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ δεν απάντησε σε αίτημα της εφημερίδας για σχόλιο.

Η δημοσίευση της έρευνας προκάλεσε άμεση πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι γνωρίζει «ως γεγονός» πως η πληροφορία είναι αληθινή, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ όσο και ο Αμπάς Κάμελ είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για μεγάλη επιχείρηση της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου. Ο Μπένετ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον σημερινό πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι παρέμεινε εγκλωβισμένος στην αντίληψη πως η Χαμάς μπορούσε να ελεγχθεί και ότι δεν αντέδρασε παρά τις προειδοποιήσεις.

Υποστήριξε ακόμη ότι, εάν ο ίδιος είχε λάβει έστω και πολύ μικρότερης βαρύτητας προειδοποίηση όταν βρισκόταν στην πρωθυπουργία, θα είχε μεταβεί αμέσως στο νότιο Ισραήλ, θα είχε συγκαλέσει την ηγεσία του στρατού και της Σιν Μπετ και θα είχε διατάξει αυξημένη ετοιμότητα και ενίσχυση της άμυνας.

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ. Ο επικεφαλής του κόμματος Yashar υποστήριξε ότι ολοένα περισσότερα στοιχεία δείχνουν πως ο Νετανιάχου «οδήγησε το Ισραήλ στα τυφλά» στην αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου. Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα γιατί, εφόσον ο πρωθυπουργός είχε λάβει την προειδοποίηση που περιγράφει η έρευνα, δεν ενημέρωσε την ηγεσία του αμυντικού μηχανισμού.

Ο Άιζενκοτ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα επιδιώξει, μετά τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα των προηγούμενων ετών και θα επιχειρήσει να αποσαφηνίσει τι ακριβώς γνώριζε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

protothema.gr